亞太循環經濟論壇10月登場 台糖蓋綠能循環宅

2019-09-09 12:48 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉卉軒 ╱即時報導



首屆「亞太循環經濟論壇」將於10月16至10月18日在高雄登場，台糖董事長陳昭義今（9）日於記者會中指出，此次台糖不僅是重要的協力夥伴，也將於論壇中分享台糖推動循環經濟的成績，包括：台糖東海豐現代化豬場、台糖沙崙智慧綠能循環住宅，以及牡蠣殼生材廠循環經濟和糖業循環經濟。

陳昭義指出，百年來製糖業就一直遵從循環經濟的理念，將製糖產生的蔗渣用來燃燒發電，因此台糖公司可說是落實循環經濟的始祖企業。如今，循環經濟成為政府力推的政策之一，近年來台糖則是將循環經濟拓展至其他領域，例如農畜業、營造業及生技產業…等，而今年正是各項計畫開始推動與落成的關鍵年。

陳昭義表示，首屆「亞太循環經濟論壇」期間，台糖不僅將分享如何打造台灣首棟循環建築「沙崙智慧綠能循環住宅園區」，還將帶領與會者實地參訪以循環經濟為設計核心的「東海豐農業循環園區，透過現代化豬場，呈現畜殖場轉變為環境教育場域的契機。

台糖指出，東海豐農業循環園區是台糖首項落成的循環經濟計畫，目前已著手進行為期180日的系統測試及試營運，若運作順暢，未來營運期間每年將能透過豬糞尿及農業廢棄物共發酵而來的沼氣產生230萬度電，並利用豬舍屋頂太陽能產生150萬度電，剩餘的沼渣、沼液更能製成有機肥，回歸農田滋養土壤、栽植有機作物，以完善農畜產業的循環。

此外，沙崙智慧綠能循環住宅園區則已於今年3月開工動土，預計2020年底完工，將成為台灣首棟循環住宅。

陳昭義指出，沙崙循環住宅繼入圍2018世界建築獎提名後，今年更獲得國家卓越建設獎最高榮譽的肯定，並將代表台灣參加全球卓越建設獎，可見其推翻傳統線性規劃設計模式，導入建材銀行、模組化及能源資源循環概念的設計理念深獲國內外建築界的肯定，更可望由此建立起循環營建產業的雛形。

台糖另一項循環經濟亮點計畫-「牡蠣殼碳酸鈣生技材料廠」，則已選定於台南市永康區落腳，並於今年6月22日開工動土，陳昭義表示，預計明年中可完成建廠並商轉營運，且未來台糖還計畫與工研院生醫與醫材研究所的技術結合，發展食品級、美容化妝與醫藥鈣質來源素材等高值化的產品。