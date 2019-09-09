利多加持 功率放大器族群業績優於法人預期

2019-09-09 10:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



旺季效應加上大陸去美化，第3季功率放大器族群業績將出現明顯成長，其中，8月整體營收表現優於法人預期，法人看好宏捷科（8086）、全新等後市營運表現。

全新8月營收年增33.53%、月減5.24%，累計營收年增8.98%，由於大陸去美化、二線廠取代一線廠雙重趨勢，加上VCSEL可望開始大量出貨，營運成長力道增強。

穩懋8月營收年增55%、月增4.11%，累計營收年成長3.27%，累計營收成長率正式由負轉正；由於比較基期較低，加上旺季效應、大陸去美化效益，預期營收成長力道將持續增強；分析師指出，公司預期營收第3季營收季成長將有三成幅度，由於產能利用率回升，毛利率將較第2季上揚。

長期而言，樂觀看待產業長期的成長潛力，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、WiFi6的發展趨勢，皆有利公司的發展，加上大陸去美化的趨勢，公司業績成長力道增強。

宏捷科8月營收年增76.6%、月增18.28%，累計營收年減13.26%，受惠於大陸去美化、二線廠取代一線廠的趨勢，業績已擺脫Skyworks擴產減少外包的影響，業績開始出現明顯成長。分析師認為，宏捷科下半年業績可快速回升，明年上半年不排除熱度依舊維持，預期全年營收可望成長約逾一成，2020年成長幅度優於今年。