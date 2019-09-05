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雙美監察人典華不滿林泉源遭換 擬進行董監改選

2019-09-05 17:00經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

雙美生技（4728）監察人典華今日表示，先前在沒有充分正當理由的決策下，雙美總經理人事突然更換為小林鐘錶眼鏡的董事李宣進，是造成股東對於未來雙美公司營運穩定性及成長性的一大擔憂。本次股東臨時會的召集是基於監察人善盡職責及為公司與股東權益著想，並非反對建廠擴充產能亦不涉及外界所指的經營權之爭，一切皆以促進公司健全經營、維護公司形象及全體股東權益保障為優先考量。

典華表示，雙美股東臨時會依公司法第220條規定於8月21日由監察人公告合法召集，充分考量雙美公司利益及尊重全體股東權益，有助於公司治理提升，對於股東臨時會的召開及股東權利行使，一切均會遵循完整的法令規定及程序辦理，並籲請全體股東出席股東會行使表決權及選舉權的機會，以確保自身股東權益不受損害。

典華指出，雙美過去在前總經理林泉源任職3年期間，成功讓雙美營運由虧轉盈，並繳出今年上半年稅後淨利5,585.3萬元的亮麗獲利成績，不僅帶領業務團隊攻進上千家通路的龐大醫美市場商機，並同時啟動多項科學研究計畫及文獻發表，順利取得醫療器材註冊証，成功將雙美打造為兩岸醫美注射膠原蛋白領導品牌，累積為雙美公司闖出近10億元的業績成長貢獻，在沒有充分正當理由的決策下，總經理人事突然更換為小林鐘錶眼鏡的董事李宣進，是造成股東對於未來雙美公司營運穩定性及成長性的一大擔憂。

典華表示，此次召開雙美公司108年第一次股東臨時會不僅一切程序合法合規，且相關議案的通過對於公司未來醫美業務擴展及股東權益提升均可望創造正面效益，呼籲股東支持。

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