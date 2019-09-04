和勤訂單回流 營收逐月增

2019-09-04 01:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 宋健生 ／台中報導



高端精密沖壓大廠和勤精機（1586）昨（3）日公告，受惠汽車零件訂單回流，8月自結合併營收1.68億元，雖較去年同期減少20.4%，但較上月成長10.3%； 累計前八月合併營收12.85億元、年減22.6%。

和勤度過6月營運谷底之後，營收緩步上升，汽車客戶下單量逐漸回到原來水準，預期將拉動公司下半年單月營收持續回升。和勤8月兩大業務營收分別為：汽車零件1.14億元，占比68.1%、硬碟機構件（VCM Plate）0.48億元，占比28.5%。

和勤表示，近期雖有高溫假干擾，但在新產品陸續量產下，汽車零件營收持續增加；硬碟機構件營收則持平，未來仍需視雲端資料中心新機種量產時程明確，帶動相關營收表現。

大陸車市度過「國五」標準降價促銷的庫存去化後，各車廠正積極備貨「國六」車型。和勤說，目前客戶已逐漸擺脫低迷狀況，下單數量慢慢回到正軌，雖然大陸車市前景還未明朗，但政策加速車廠去庫存，汽車產業經過調整，已走出谷底。

和勤指出，公司在原有客戶回復正常備貨水準，加上新產品自7月出貨以來，每個月持續爬升，預期9月起營收的拉升將更為明顯，預計汽車零件出貨增量將持續到年底，傳統旺季效應可期。因應美中貿易戰衝擊，和勤決加速回台投資計畫，董事會日前通過將投資9.44億元，其中5.05億元購置彰化全興工業區既有舊廠房作為擴產基地，其餘資金將投入廠房修繕與投資設備。