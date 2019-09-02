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生技股小兵活跳跳 寶利徠、雙美亮燈

2019-09-02 12:15經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

無懼美中貿易9月將進行談判干擾，生技股今日扮演盤面交投重心，其中，又以上櫃股表現活躍。買盤點火寶利徠（1813）、雙美（4728）兩檔上櫃股早盤即見亮燈漲停，另外，大學光（3218）、展旺（4167）盤中皆觸及漲停價位，承業醫（4164）、羅麗芬-KY（6666）等非藥族群盤中漲幅也逾4%。法人表示，具題材及營收基本面的生技股在大盤觀望氣氛濃厚下，可望成為資金焦點，在外資還未大舉歸隊前，以中小型股較易有表現。

生技股受資金青睞，多檔個股上攻，推升台灣生技指數盤中漲1.42%，上櫃生醫指數盤中來到123.88點，漲1.31%。其中，強勢股寶利徠預計第四季將推出變色鏡片，公司並積極開發適合一般太陽眼鏡框的有度數鏡片，具備新產品題材。雙美則有經營權之爭題材，股價反應大股東典華集團臨時要雙美召開股東臨時會，與金可集團的股權之爭，又重燃戰火。

寶利徠表示，將持續開發新產品與增加產品規格，推出高附加價值系列產品，以有效提升產品單價及整體毛利率，也持續推廣狐彎鏡片，並以全系列產品，包含單光、雙光、漸進多焦鏡片等，鍍膜包含偏光片、變色片與可染片等滿足度數太陽鏡片市場的廣泛需求。

羅麗芬-KY今年進一步推行「百萬戰略店」的美容門店發展規劃，從顧客、美容師、顧問、店長等各層級進行分析，運用數據開展下一步營運計畫，實現「百萬戰略店」目標。公司表示，去年即積極經營社交平台，通過微信小程序一物一碼構建會員系統，與客戶建立長期的關係綁定，有助營運維持成長動能。

生技股股東臨時會

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