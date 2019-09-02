親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

五級颶風多利安！巴哈馬災區斷訊，美國佛州高度戒備

鴻海財務網路四大謠言 懶人包一次破解

宏觀下半年成長引擎啟動 全年獲利上看一個股本

2019-09-02 12:00經濟日報 記者張家瑋╱即時報導

東奧帶動高解析8K電視進入出貨高峰，IC設計宏觀（6568）第三季TV調諧器晶片進入拉貨高峰期，加上因應高解析傳輸HDMI 2.0光纖數據線IC下半年進入量產，營收獲利貢獻度大增，法人預估今年獲利可上看一個股本。

2020年東京奧運即將進入倒數，本屆賽事轉播日本NHK電視台以超高畫質8K4K內容放送，帶動一波家電業者搶推大尺吋高畫質8K4K電視，宏觀在調諧器及解調器技術開發成熟，技術能力不輸外商意法半導體（ST）、恩智浦（NXP）、麥凌威（Maxlinear）及芯科（Silicon lab）等，與日本Panasonic陣營Socionext合作，可同時傳送8K與4K畫質的射頻調諧器晶片，已獲得韓系客戶採用，隨著奧運賽事即將到來，第三季進入出貨高峰期。

此外，8K電視高解析帶來是高速大量訊號傳輸需求，傳統傳輸線不敷使用，HDMI 2.0光纖數據線高速大量傳輸特性，補齊8K內容最後一塊，宏觀光纖產品線去年開始小量貢獻營收，今年隨著中國廣電標案進行出貨延續，新推18G HDMI 2.0光纖數據線IC在第四季可望量產，明年上半年可望放量，此外，未來也計畫切入資料中心應用領域。

法人表示，宏觀今年營運成長動能來自於8K電視帶起TV調諧器晶片需求，8K 的需求不僅為宏觀帶來新客戶，也帶動每台電視產值增加。另外，衛星業務今年也進入收割期，擴大二路、四路 LNB、aCSS 及 Wide IC 營收規模，也開始出貨予美國Dish TV，市佔率將持續增加。預期宏觀在各項營收業務同步成長之下，全年獲利可上看一個股本。

電視光纖營收

相關新聞

興櫃股一周／優你康交易量稱冠

2019-09-01 22:24

興櫃七悍將 強勢指標

2019-09-01 22:24

興櫃新星／碩辣椒業績爆發力強

2019-09-01 22:24

「富櫃200指數神算王」周周送 加碼逾百項好禮

2019-09-01 22:23

債券ETF 退休理財優選

2019-09-01 22:21

大江搶市 將引進新團隊

2019-09-01 22:20

鎳價飆 燁聯、唐榮盤價揚

2019-09-01 22:20

智崴飛行劇院 插旗澳洲

2019-09-01 22:14

熱門文章

金九銀十概念股 題材熱炒

2019-09-01 22:30

法人力捧股 多頭先鋒

2019-09-01 22:19

美中互加稅 蘋概股衝擊大

2019-09-01 23:30

新日興獲AirPods 3大單 下半年營運看俏

2019-09-01 22:12

金九銀十概念股／正新、中鋼 營運向上

2019-09-01 22:30

展望正向、法人青睞族群 短線盼多頭領漲先鋒

2019-09-01 18:49

最牛一輪／國巨回神 凱基91振奮

2019-09-01 22:26

大江搶市 將引進新團隊

2019-09-01 22:20

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top