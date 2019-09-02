宏觀下半年成長引擎啟動 全年獲利上看一個股本

2019-09-02 12:00 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張家瑋 ╱即時報導



東奧帶動高解析8K電視進入出貨高峰，IC設計宏觀（6568）第三季TV調諧器晶片進入拉貨高峰期，加上因應高解析傳輸HDMI 2.0光纖數據線IC下半年進入量產，營收獲利貢獻度大增，法人預估今年獲利可上看一個股本。

2020年東京奧運即將進入倒數，本屆賽事轉播日本NHK電視台以超高畫質8K4K內容放送，帶動一波家電業者搶推大尺吋高畫質8K4K電視，宏觀在調諧器及解調器技術開發成熟，技術能力不輸外商意法半導體（ST）、恩智浦（NXP）、麥凌威（Maxlinear）及芯科（Silicon lab）等，與日本Panasonic陣營Socionext合作，可同時傳送8K與4K畫質的射頻調諧器晶片，已獲得韓系客戶採用，隨著奧運賽事即將到來，第三季進入出貨高峰期。

此外，8K電視高解析帶來是高速大量訊號傳輸需求，傳統傳輸線不敷使用，HDMI 2.0光纖數據線高速大量傳輸特性，補齊8K內容最後一塊，宏觀光纖產品線去年開始小量貢獻營收，今年隨著中國廣電標案進行出貨延續，新推18G HDMI 2.0光纖數據線IC在第四季可望量產，明年上半年可望放量，此外，未來也計畫切入資料中心應用領域。

法人表示，宏觀今年營運成長動能來自於8K電視帶起TV調諧器晶片需求，8K 的需求不僅為宏觀帶來新客戶，也帶動每台電視產值增加。另外，衛星業務今年也進入收割期，擴大二路、四路 LNB、aCSS 及 Wide IC 營收規模，也開始出貨予美國Dish TV，市佔率將持續增加。預期宏觀在各項營收業務同步成長之下，全年獲利可上看一個股本。