立凱-KY下周法說 市場聚焦營運展望

2019-08-30 09:20 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



電池正極材料磷酸鐵鋰廠立凱-KY（5227）下週9月3日將舉辦法說會，市場將聚焦其下半年營運展望，與汽車啟停電池、高階家用儲能電池的布局。

值得注意的是，已成為亞洲龍頭的立凱-KY具有高度產業地位，該公司於公開說明書中表示，只要是出口到主要市場如歐、美、日、韓等國家，皆須面臨專利問題，且國際性大廠於採購電芯時亦十分重視智慧財產權，因此立凱-KY已獲全球專利授權，能顯著地消除國際終端產品在產銷過程中的專利疑慮。

該公司進一步表示，由於目前中國大陸並無取得專利授權的粉體廠，且已取得專利授權之廠商中，能同時具有量產能力及大量銷售實績者也有限，該公司具有上述兩項特點，使立凱-KY大幅領先中國大陸競爭同業。未來本公司仍將持續開發新產品，維持市場領先地位。

此外，立凱-KY表示，鋰電池因具備較佳的瞬充效率及淺充放循環壽命、也具有較高能量密度及較低重量的優點，再加上逐漸降低的成本，已經開始導入怠速啓停系統市場。

為了達到節能減碳的目標，配備怠速啓停系統的微混合動力汽車將是主流，鋰鐵電池將可逐漸發展取代鉛酸電池。依IEK產業經濟與趨勢研究中心資料推估，鋰鐵電池僅僅是每年替代 1%的汽車啟動電瓶之鉛酸電池市場，每年就需要4萬噸的鋰鐵正極材料，替產業帶來新的成長動能。