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淳紳、凱崴、系微 今起預收款券

2019-08-29 00:27經濟日報 記者王奐敏╱台北報導

櫃買中心表示，淳紳（4529）、凱崴電子及系微股票，自今（29）日起十個營業日預收款券，並每五分鐘撮合一次。

櫃買中心指出，淳紳、凱崴及系微股票，自8月29日起至9月11日，共十個營業日，改以人工管制撮合終端機撮合，約每五分鐘撮合一次。

櫃買中心系微

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