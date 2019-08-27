富致暫定9月下旬上櫃 看好明年業績表現

2019-08-27 12:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 張瑞益 ╱即時報導



保護元件廠富致（6642）今年上半年營收較去年同期小幅下滑，主要由於營運受到美中貿易戰影響，不過，董事長陳繼聖指出，由於下游客戶的庫存已降至史上相當低的水位，預計10月以後拉貨動作可望加溫，下半年營運可望至少持平去年水準，預計明年可望重返成長軌道。目前富致暫訂9月下旬，以每股30元左右掛牌上櫃。

該公司表示，去年上半年基期較高，所以，今年上半年營收相對去年同期約有9%的下滑，目前看來，預期第四季業績可以回升，不過，由於今年營運仍部分受到貿易戰影響，因此，估計全年營收約較去年下滑一成以內。

至於下游的客戶水位方面，陳繼聖也表示，去年產業火熱時，客戶將庫存水位拉升到六個月，不過，去年下半年下游需求明顯降溫，近半年以來，下游也進入庫存去化階段，到目前為止，陳繼聖指出，目前北美客戶的庫存已大幅度降至二星期水位，觀察過去庫存水準，這樣的庫存水位是相當低的。

所以，陳繼聖認為，評估未來二至三個月，客戶將會開始拉升庫存，預計未來庫存水位將會再回升到二個月水準。

此外，該公司表示，雖然先前需求降溫，不過，在庫存調整完成之後，由於整個市場需求還在，因此，看好該公司明年營運將回到成長軌，該公司內部預估，明年若美中貿易獲得解決，那全年營收可上看10%以上，但若未解，成長會在10%以內，就整體營運上，明年會比今年好。

至於明年營運的成長動能，主要還是四大利基市場為主，汽車電子上，今年需求有點趨緩，但明年估計會回正常，工控也是，今年工控需求雖受中美貿易戰受影響，但預期未來各國將注重在地生產，原本各國沒有那麼多生產設備，預期明年開始將會逐漸進行採購。