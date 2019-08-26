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上櫃股票詠昇8月27日 融資融券交易

2019-08-26 17:49經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心公告，上櫃股票詠昇（6418）自8月27日起得為融資融券交易。

櫃買中心表示，詠昇自2月18日上櫃至今已滿半年以上，其設立年限、實收資本額、每股淨值及獲利能力皆符合「有價證券得為融資融券標準」第2條之規定，另審核日前90個營業日亦未有股價波動過度劇烈、成交量過度異常，及股權過度集中等事項。

詠昇目前實收資本額為3.45億元，記名股東總人數計有1,005人，而持股1,000股至50,000股之股東人數為934人，全體董事、監察人、經理人及持股超過百分之十股東之記名股份總數占公司上櫃股份之比率為28.52%。

櫃買中心股東

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