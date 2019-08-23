親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

男子天天喝珍奶腹痛嘔吐 送醫腸道夾出黑礦石

輕颱白鹿最快下午2時30分陸警 公總擬封四公路

謝晨彥：動量因子選股再挑10檔拚搏績效

2019-08-23 09:35經濟日報 記者廖賢龍╱即時報導

豐彥財經執行長謝晨彥表示，投資人常問：「投資的目的是什麼？」看是一個想當然爾的問題，但從結果論來看，多數人並沒有做到。或是更精確地說，多數人都沒有想清楚問題的本質。

投資目的是要賺錢，但要賺絕對報酬，還是相對市場的相對報酬？絕對報酬指的是不論市場漲跌，都能有一定的報酬可以獲得；相對報酬對應的是跟市場比較後的績效。更精確的表達，相對報酬指的是牛市的時候要賺的比市場還多，熊市的時候要虧的比市場還少。

技術分析之所以流行，是因為大家相信透過技術指標的主觀分析，能夠精準的掌握到進出場的時機，買低賣高而獲得絕對報酬。但事實證明，即便有一套按照過去經驗法則所建立的操作邏輯，實際操作仍然會遇到諸多外在變數的干擾，而無法得到理論上應該得到的績效。

其中一個最主要的外在變數就是人性。也因此降低操作的頻率，甚至不操作，就能降低人性這個變數的干擾。因子選股的操作邏輯，便是要消除這個最難克服的干擾因素。過去兩個月，證明了中小型股動量因子的績效表現，不但比櫃買指數表現優異，同時打敗富櫃50指數，以上都得到相當好的相對報酬。

本周再依據動量因子的定義，根據一個月股價表現最排序，刪除掉交易量少於1,000張，以及貝他值小於1標的。篩選出十檔個股精測、金居、雙鴻、台燿、神盾、昂寶-KY、宜鼎、譜瑞-KY、穩懋及世界，選出後不再做財務分析，也不做技術分析，直接以各10%的配比買進。

中間不針對任何個股進行停損或獲利出場的調整，直到一個月後重新篩選標的。如果按照這樣的作法，至少要買1張的情況下，指少要準備600萬，才能精準做到以上的配置要求。如果以零股來做，6,000元就能最到最小的配置單位。

豐彥財經執行長謝晨彥 圖／謝晨彥提供
豐彥財經執行長謝晨彥 圖／謝晨彥提供
分享

個股櫃買指數精測

相關新聞

亞獅康、雍智 改預收款券

2019-08-23 01:41

光隆成衣營收拚增兩成

2019-08-22 23:43

崇友雙多 樂觀下半年

2019-08-22 23:43

智冠全年EPS衝4.75元

2019-08-22 23:43

威剛搶大中華奶粉商機

2019-08-22 23:43

生華科血癌新藥 有進展

2019-08-22 23:43

富強鑫攜手工研院 合攻智造

2019-08-22 23:43

旺季拉貨 台翰大步邁填息

2019-08-22 14:30

家登一日填息 挑戰80元關卡

2019-08-22 14:30

緯軟訂單能見度佳 盤中逼近漲停

2019-08-22 14:30

KTV兩大龍頭合併落空 好樂迪股價揚錢櫃重摔

2019-08-22 11:05

廣明機器人下半年逐季成長 全年出貨翻倍

2019-08-22 09:23

東洋兩新品 將取得藥證

2019-08-21 23:39

韓式料理通路商 豆府9月上櫃

2019-08-21 23:38

德麥、杰力 下周發表業績

2019-08-21 23:33

上櫃債券ETF 績效靚

2019-08-21 23:33

橘子推手遊 拚營運回溫

2019-08-21 23:33

網家揪日商 搶攻後支付

2019-08-21 23:33
看更多

熱門文章

群創祭庫藏股卻漲不動？法人這麼看

2019-08-22 11:51

鴻海放股息530億元 台股多頭活水依舊

2019-08-22 23:06

台指期21日夜盤開市閃崩 期交所：時間內無退單

2019-08-22 16:55

國壽Q2減碼台股320億

2019-08-23 01:41

藍牙耳機股 法人力捧

2019-08-23 01:41

國壽減碼台股逾300億元 李長庚：填息難先賺利得

2019-08-22 18:50

群創庫藏股失靈 法人：難敵大環境

2019-08-22 14:30

泰碩、雍智、世芯亮漲停紅燈 領軍這些公司攀今年高點

2019-08-22 12:39

聯發科新晶片 明年Q1大出貨

2019-08-23 00:02

華通領銜 PCB股走勢火力全開

2019-08-22 14:30

群創大買庫藏股首日 外資趁機倒貨賣超逾6萬張

2019-08-22 11:44

KTV兩大龍頭合併落空 好樂迪股價揚錢櫃重摔

2019-08-22 11:05

「底部」已浮現 大摩上調台股指數

2019-08-23 00:00

元大臺灣ESG永續ETF 掛牌

2019-08-23 01:41

元太法說會行情失靈 股價跌逾9％

2019-08-22 13:28

高價IC族群 獲買盤關愛

2019-08-22 14:30

蘋果近期硬體升級 蘋概將受惠

2019-08-22 23:58

大摩：台商回流買股 上看5,340億元

2019-08-22 20:46

美股道瓊勁揚240點 台股小漲3點收10,529

2019-08-22 14:00

汽車工業八強 將秀業績

2019-08-23 01:41

蔡鎮村：台股尚未回到低風險區 投資人低買為原則

2019-08-22 11:19

TPK將秀奈米銀技術

2019-08-22 23:37

GIS搶單 鎖定三主軸

2019-08-22 23:37

廣明 機器人出貨拚倍增

2019-08-22 23:43

上緯奪風機龍頭大單

2019-08-22 23:37

英特爾推新CPU效應 雙A、微星迎NB換機潮

2019-08-22 23:37

豬瘟襲陸雞價飛 A股民和上半年淨利狂飆140倍

2019-08-22 18:33

神基迎旺季 看好Q3營收創高

2019-08-22 14:31

美律帶量走升 早盤股價漲逾2％

2019-08-22 11:15

台指期夜盤閃崩事件 期交所：系統、動態價格穩定機制運作正常

2019-08-22 14:30

那斯達克指數跌 法人：台股續震盪

2019-08-23 08:27

機器人吸睛 東元股價開紅

2019-08-22 11:14

晶心科股價 仍有向上攀升空間

2019-08-22 11:13

楠梓電完成現金減資 每股淨值增至36.48元

2019-08-22 17:14

亞獅康、雍智 改預收款券

2019-08-23 01:41

緯軟訂單能見度佳 盤中逼近漲停

2019-08-22 14:30

同欣電：Q4營運攀高峰

2019-08-22 23:37

隆達發表Mini LED產品

2019-08-22 23:37

追價無力 台股只演半場好戲

2019-08-22 14:30

錢櫃合併好樂迪再度遭禁 股價表現不同調

2019-08-22 11:19
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top