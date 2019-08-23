謝晨彥：動量因子選股再挑10檔拚搏績效

2019-08-23 09:35 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



豐彥財經執行長謝晨彥表示，投資人常問：「投資的目的是什麼？」看是一個想當然爾的問題，但從結果論來看，多數人並沒有做到。或是更精確地說，多數人都沒有想清楚問題的本質。

投資目的是要賺錢，但要賺絕對報酬，還是相對市場的相對報酬？絕對報酬指的是不論市場漲跌，都能有一定的報酬可以獲得；相對報酬對應的是跟市場比較後的績效。更精確的表達，相對報酬指的是牛市的時候要賺的比市場還多，熊市的時候要虧的比市場還少。

技術分析之所以流行，是因為大家相信透過技術指標的主觀分析，能夠精準的掌握到進出場的時機，買低賣高而獲得絕對報酬。但事實證明，即便有一套按照過去經驗法則所建立的操作邏輯，實際操作仍然會遇到諸多外在變數的干擾，而無法得到理論上應該得到的績效。

其中一個最主要的外在變數就是人性。也因此降低操作的頻率，甚至不操作，就能降低人性這個變數的干擾。因子選股的操作邏輯，便是要消除這個最難克服的干擾因素。過去兩個月，證明了中小型股動量因子的績效表現，不但比櫃買指數表現優異，同時打敗富櫃50指數，以上都得到相當好的相對報酬。

本周再依據動量因子的定義，根據一個月股價表現最排序，刪除掉交易量少於1,000張，以及貝他值小於1標的。篩選出十檔個股：精測、金居、雙鴻、台燿、神盾、昂寶-KY、宜鼎、譜瑞-KY、穩懋及世界，選出後不再做財務分析，也不做技術分析，直接以各10%的配比買進。