智冠新手遊黃易M 第4季上市

2019-08-20 17:58 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲通路龍頭智冠（5478）今（20）日召開法說會，發言人鍾興博指出，公司因旗下子公司陸續轉虧為盈，減輕集團業外包袱，推升第2季每股純益1.06元，創6年來同期新高，而下半年將力推新款手遊《黃易Ｍ》，期盼挹注獲利持續走升，期盼業績表現能優於去年。

智冠今年第2季營收13.61億元，季減9.1%、年增20.1%，稅後純益1.3億元，季減23.2%，每股純益1.06元，獲利表現創六年來同期最高；上半年累積合併營收28.60億元，年增20.39%，稅後純益2.99億元，年增64.6%，每股純益2.45元。

據悉，目前智冠集團已聚焦遊戲通路、營運、研發、行銷、美術代工以及金流事業等六大市場，今年以來都有收穫；其中，智冠負責遊戲通路，子公司遊戲新幹線負責營運，網龍致力於遊戲開發，智凡迪以行銷為主，智樂堂則是美術代工，藍新科技提供金流服務。

展望未來，鍾興博表示，智冠通路本業仍相當穩健，獲利主要成長的動能來自網龍下半年大作《黃易Ｍ》，該遊戲預計第4季正式上市，預料月營收貢獻至少可破億元，將有助於公司獲利提升，對整體下半年營運持樂觀態度。

此外，網龍目前已上市的《吞食天地Ｍ》除持續在台灣熱銷外，今年第2季已經在泰國授權給當地遊戲代理商上市，智冠集團可分享營運分潤，而第3季則預計在越南上市，估計下半年開始認列相關業績。