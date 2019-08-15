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電池模組新盛力 9月中正式掛牌上櫃

2019-08-15 15:21經濟日報 記者謝艾莉╱即時報導

鋰離子電池模組製造商新盛力科技（4931）於今（15）日舉辦上櫃前業績發表會，預計9月中旬正式掛牌上櫃。

該公司今年上半年營收為10.22億元，相較去年同期成長16%、每股稅後純益（EPS）為1.16元，相較去年同期成長33%；其主要業務為Non-IT領域之高功率鋰離子電池模組的設計、製造與銷售。

2019上半年營收比重為電動工具49%、儲能系統29%與輕型電動車13%，產品銷售區域分布則以美洲地區為主，約占49％，其次是歐洲的26%。

根據IEK研究報告指出，全球電池產業規模可大分為一次電池與二次電池領域，鋰離子電池在全球二次電池市場規模，以百萬瓦時計算，預估在2017到2020年的年度複合成長率達20%。

鋰離子電池具高能量密度與循環特性良好及低污染之特性，其模組應用領域近年來也逐漸擴大，包括取代鉛酸電池與鎳氫電池等趨勢已形成，成長動能主要來自於Non-IT領域，運用範圍包括電動車、電動工具機、UPS不斷電系統、風力及太陽能儲能設備等需求，將成為市場最具發展潛力的產品。

站在綠色能源趨勢的浪頭上，新盛力產品與目前市場主流相符，而且該公司相較同業，擁有自行研發設計開發IC保護迴路、電池控制系統等鋰離子電池模組之優勢，能根據客戶產品需求提供更多串並數的解決方案，縮短客戶產品上市時程，極具市場競爭力，有助公司鞏固與開拓市場。

此外，根據「2018年世界能源展望」報告預測，在2040年前，40%新增電力需求將由再生能源供應，需仰賴儲能系統提供安全穩定的電源，勢必讓全球不斷電系統（UPS）市場規模逐年增加，2017年UPS出貨1.8億瓦時(GWh)，預估到2020年將成長至2.2億瓦時，成長22%，勢必帶動整體鋰離子電池需求的提升。

電池模組UPS

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