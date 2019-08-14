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應華上半年每股賺1.04元 創五年新高

2019-08-14 18:48經濟日報 記者陳昱翔╱即時報導

機殼廠應華（5392）今（14）日公告半年報，受惠集團子公司合併綜效，今年上半年每股純益1.04元，較去年同期每股純益0.57元大幅成長，獲利創五年以來同期新高。

展望未來，應華表示，公司日前已宣布收購日本sol-plus株式會社，並於已於7月底完成與捷邦換股合併案，因此「日本電動車」零組件之集團發展主軸將持續推動，並搭配第一化成的電子煞車系統之汽車主動安全配備產線擴充，藉此布局2020年電動車爆發元年以及日本電動車零組件供應鏈而進行之規劃。

應華表示，在捷邦合併案以及新日本公司併購完成後，集團除全力在日本電動車零組件領域持續投入資源及尋找其他併購標的外，對內則開始進行整體費用的節流，並計劃將目前東莞承光，第一化成東莞廠、捷邦東莞廠等在大陸華南地區的五個工廠全部整合到一個廠區，以合理規劃整體管理費用。

據悉，應華已積極進行整體公司營運整合，以因應後續景氣復甦的營運成長機會，同時也趁此機會找尋日本EV車相關的零組件廠商之併購機會，並會充分運用手上約50億元的現金，以財務體質健全優勢，積極展開併購策略，提供客戶更充足的產品。

應華今年第2季營收30.98億元，季增1.3%、年增1.7%，稅後純益2,354萬元，季減77.7%、年減4.3%，每股純益0.19元；累計上半年合併營收61.55億元，年增5.1%，稅後純益1.29億元，年增81.6%，每股純益1.04元，創五年以來同期獲利新高。

應華電動車

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