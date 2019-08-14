大宇資認列投資收益 Q2大賺9.74元

2019-08-14 18:47 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲研發商大宇資（6111）今（14）日公告上季財報，受惠認列子公司北京軟星與中手遊的資本利得，今年第2季每股純益衝上9.74元，單季每股獲利創歷史新高。

大宇資在去年第2季與陸商中手遊集團簽約，由中手遊斥資人民幣2.13億元（約新台幣10億元）取得大宇資子公司北京軟星51%股權，歷經繁複程序後，今年上半年總算完成交易，並收足投資款項，破除投資案破局的市場謠言。

不過，由於大宇資子公司的投資案款項入帳為資本利得，按會計法則無法配息，但仍可配發股利，雖然今年未配息，但明年有機會配發股票股利，相關資本利得已於第2季認列完成。

大宇資今年第2季營收1.13億元，季減51.2%、年減16.9%，稅後純益4.69億元，不僅較今年首季稅後純益400萬元激增，也較去年同期轉虧為盈，單季每股純益9.74元，累計上半年每股純益9.85元，較去年同期每股純益1.01元大幅成長。

展望未來，大宇資表示，公司預計下半年將推出二至三款遊戲，包括《仙劍四》、《仙劍七》、《大富翁十》，全年本業獲利審慎樂觀；影視授權方面，將IP經營及泛娛樂授權合作，透過授權或合作開發新遊戲、電視劇、電影、網路劇、舞台劇、動畫，及發行小說或漫畫，目前確定軒轅劍將開拍。

據了解，大宇資已授權北京軟星開發的《大富翁十》，目前正在大陸等待版號，已簽約給騰訊代理，若能順利通過，預計第3季上市，屆時可望認列業績，至於全球發行由大宇資自己代理；而授權北京軟星開發《仙劍七》預計年底兩岸同步上市，該款遊戲為皖新傳媒代理；《軒轅劍七》明年推出。