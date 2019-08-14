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看好電商快速 VHQ將切入中國網路廣告特效後製市場

2019-08-14 11:31經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

影視特效製作商VHQ-KY（4803）看好中國電商平台快速發展，消費族群多元化，及廣告內容豐富性及吸睛度需求提升，近期將切入中國網路廣告特效後製市場，與中國電商平台進行合作，跨足網路廣告、擴增實境（AR）及人工智慧（AI）影像相關業務，將替後市增添新營運動能。

受惠於電影及網劇後製業務開始進入製作高峰期，VHQ自結7月營收1.67億元，月減1.91%，年增17.24%。累計前七月合併營收10.51億元，年增17.88%

儘管去年中國影視業受到女星范冰冰逃稅事件，影響整體氛圍，不過大陸政府積極整頓電影產業亂象，要求電影製作方需將演員成本降低至四成以下，並獎勵大陸國產電影內容及影片的精緻化發展，電影後製特效占整體電影製作預算比重將可望提升至一至兩成以上，帶動VHQ今年承接的電影後製案件平均規模均較去年同期成長，前七月營收也持續保持雙位數的增長。

展望後市，VHQ指出，目前承接的電影及網劇後製訂單已排至2020年上半年，今年下半年預計將有超過5部公司參與後製之作品逐步在中外各地上檔，類型遍及武俠、驚悚、劇情及科幻等，可望進一步提升公司在影像後製產業的知名度與市占率。

電影廣告營收

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