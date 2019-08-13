辣椒擴大版圖 小金雞將登興櫃

2019-08-13 19:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳昱翔 ╱即時報導



遊戲營運商辣椒（4946）旗下遊戲子公司碩辣椒預計15日登錄興櫃，掛牌價訂每股33元；董事長鄧潤澤指出，碩辣椒年底前將推出新款手遊《新千姬大亂鬥》，並且在中國大陸、日本等市場陸續推出，有助於業績成長。

據悉，辣椒持有碩辣椒近60%股權，而鄧潤澤個人約持有25%股權，總計控制碩辣椒85%股權，隨著碩辣椒登錄興櫃後，辣椒集團旗下已有辣椒、辣椒方舟、碩辣椒等公司在資本市場。

碩辣椒成立於2013年，主要業務為手機遊戲軟體，董事長為鄧潤澤，總經理為楊淇鴻，目前股本為1.16億元，遊戲開發人員有60位；公司去年營收為1.54億元，稅前盈餘為3975萬元，每股純益1.33元。2019年上半年每股虧損0.51元。

鄧潤澤表示，目前碩辣椒所開發的《真三國無雙．斬》在全球都拿下好成績，其中，台灣及香港上市前半年累計營收達新台幣6億元，日本上市第一個月也有12億日幣營收，並獲得Google Play與App Store雙平台下載雙料冠軍，一週內更擠進Google Play與App Store營收榜前10名。

此外，碩辣椒今年預計11月推出《新千姬大亂鬥》，該遊戲是日本有名大IP，為日本戰國美少女ARPG手機遊戲，未來將由辣椒方舟(6611)營運，全力搶攻手遊市場。