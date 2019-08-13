高端疫苗四價季節性流感疫苗 年底準備申請藥證

2019-08-13 18:33 經濟日報 記者陳書璿╱即時報導



高端疫苗（6547）今（13）日公告，完成四價季節性流感疫苗(GC Flu)國內三期臨床試驗，並於今日取得初步分析結果，主要與次要指標皆達標，接下來將準備向TFDA申請四價季節性流感疫苗藥證申請(NDA)。

統計數據顯示，針對4種個別病毒株的血球凝集抑制（HAI）抗體之幾何平均抗體值效價（GMT），以及血清轉換率（SCR），GC FLU所誘發的免疫反應不劣於活性對照組。且依據針對4種個別病毒株的血清轉換率（SCR），血清保護率（SPR）和幾何平均抗體值效價提升比（GMI），血清保護率達到>70%，血清轉換率達到 >40%，幾何平均抗體值效價提升比達到 >2.5倍 ，具良好之免疫反應。GC Flu疫苗呈現良好的安全性與耐受性，試驗中未發生疫苗相關之嚴重不良事件。

目前，台灣季節流感疫苗市場以公費市場為主，每年公費疫苗採購數量約為600萬劑，自費採購量約為50萬劑，國內有2~3家供應商提供台灣季節流感疫苗所需，日前政府公開招標公費流感疫苗由三價轉成四價流感疫苗，台灣公費流感疫苗600萬劑的需求，總預算由7億增加至14.8億元。高端與韓國GCC已簽訂獨家代理銷售四價流感疫苗，待取得衛福部核准該產品之藥證申請後，將可成為台灣每年季節性流感疫苗650萬劑之供應商之一。