IPC新兵鑫創電子 9月中將掛牌上櫃

2019-08-13 16:53 經濟日報 記者 經濟日報 記者 謝艾莉 ╱即時報導



工業電腦新兵鑫創電子（6680）將於9月中旬掛牌上櫃。鑫創電子成立於2009年，是目前國內唯一一家專注於智能交通車載電腦系統製造商，並且取得ISO/TS22163 (IRIS國際鐵路產業標準認證)，產品應用面涵蓋鐵道交通系統、無人自動駕駛公車、移動式警車自動車牌辨識、車用警務執行系統、大眾運輸資訊系統、車隊管理、車用人臉辨識系統、車上付費系統、船舶聲納系統、軍事用途等。

鑫創電子已針對不同交通載具，如船舶、軌道車載、航空，甚至智慧電網等應用，皆有相當成熟的技術能完成嚴格的驗證，可在最佳的時間與成本考量下，提供客戶最好的解決方案。目前公司產品已通過EN50155（歐洲軌道車認證）、E-Mark（歐洲一般汽機車認證）、IEC60945 & DNV & IACS E10（海事船舶認證）及MIL-STD-810G（軍用測試規範）等國際標準認證；產品銷售區域遍佈全球，主要客戶為系統整合商及經銷商。

鑫創電子董事長暨總經理許育瑞表示，為了強化公司競爭實力，並拉大與同業之間差距，投入大量心力在產品研發設計與專利權的佈局。由於車輛在行駛時處於溫度極高且多塵環境，使得多數車載電腦必須採取無風扇的密閉式設計。尤其商用車載電腦對於穩定度的要求極高，鑫創電子在電源管理上投入相當大心力，發展出車用內建備用電池設計，一旦車輛電瓶有問題時，內建備用電池就能夠立即啟動，車載電腦仍可維持運作、傳送及接收訊息。

目前鑫創電子所掌握的關鍵技術與專利，包括：寬電壓電源設計、車用內建備用電池設計、無風扇寬溫設計(-40~70℃)、GPS慣性導航及感測器、無線通訊模組設計等。此外，在產品設計上朝模組化發展，以提供客戶更彈性的解決方案。

受惠於歐美積極發展無人自駕公車、智慧交通以及警車自動車牌辨識系統需求成長，帶動鑫創電子近三年（2016~2018年）營收呈現逐年成長態勢，分別為2.4億元、3.17億元、3.39億元；平均毛利率達37%，EPS均達3.5元以上。