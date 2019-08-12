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營收表現搶眼 鮮活-KY股價強勢

2019-08-12 10:30經濟日報 記者黃淑惠╱即時報導

鮮活-KY（1256）7月合併營收為3.41億元，累計今年前7月合併營收達20.71億元，均為歷史同期新高表現，較去年同期分別成長2.53%及5.24%，營運表現成長主要原因除受惠旺季效應外，股價來到230元、漲幅3.6%。

鮮活-KY表示，仲夏商機帶動飲品需求若渴，加上中國網紅手搖茶飲業者蓬勃發展，店數持續成長，整體中國手搖茶市場商機方興未艾，且受惠中國大陸餐飲消費市場、外送平台的推波助瀾，進一步推升消費者對健康飲品的需求；展望下半年，新產能擴建部分可望陸續投產，公司規劃總產能提升至9.5萬噸，中長期營運表現可望維持穩健成長。

鮮活-KY董事長黃國晃 (本報系資料庫)
鮮活-KY董事長黃國晃 (本報系資料庫)
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