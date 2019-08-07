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櫃買中心：颱風來襲 內部人股權說明會新竹場延期

2019-08-07 18:22經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

因受颱風影響，櫃買中心原定8月9日於新竹國賓大飯店舉辦上櫃、興櫃公司內部人股權宣...
因受颱風影響，櫃買中心原定8月9日於新竹國賓大飯店舉辦上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會，宣布延期。中央社
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因受颱風影響，櫃買中心原定8月9日於新竹國賓大飯店舉辦上櫃、興櫃公司內部人股權宣導說明會，延至8月21日於原地點原時段再行舉辦，報名本場次之上櫃、興櫃公司如須調整參加人員名單，請重新至櫃買中心網站修改報名資料

櫃買中心興櫃颱風
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