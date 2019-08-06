貿易戰受惠 PA族群7月業績報佳音

2019-08-06 11:30 經濟日報 記者 經濟日報 記者 周克威 ╱即時報導



旺季效應加上中國科技大廠去美化，功率放大器族群業績出現明顯成長，7月整體營收表現優於預期，法人看好全新（2455）、宏捷科等業績動能。

分析師指出，全新7月營收年增63.73%、月增19.78%，累計營收13.37億元，年成長5.58%，累計營收成長率正式由負轉正，主要是因大陸去美化、二線廠取代一線廠雙重趨勢，加上VCSEL可望開始大量出貨，營運成長力道增強。

穩懋7月營收年成長44%、月增12.8%，累計營收年減3.41%，在旺季效應以及比較基期因素下，7月營收出現大幅成長；市場預期本季營收季成長有望達30%，由於產能利用率回升，毛利率將較第2季上揚。

分析師表示，長期而言，樂觀看待產業長期的成長潛力，無論是在光電領域、5G基礎建設以及手機、Wi-Fi 6的發展趨勢，皆有利公司的發展，加上大陸去美化的趨勢，公司業績成長力道增強。

宏捷科7月營收年成長9.87%、月增14.73%，累計營收年減22.79%，在亞系客戶去美化效應下，營收成長力道增強，其中，下半年業績可快速回升，明年上半年不排除熱度依舊維持，受惠中美貿易摩擦大陸業者去美化趨勢，公司營運可望出現明顯回升。