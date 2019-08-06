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華研上半年每股賺5.31元 歷年同期新高

2019-08-06 09:20經濟日報 記者葉子菁╱即時報導

華研音樂（8446）在授權收入高毛利提升的帶動下，上半年稅後純益2.81億元，年增12.8%，每股純益（EPS）5.31元，創下歷年同期新高。展望後市，隨著旗下藝人演藝活動進入旺季、文創作者續長約，華研下半年成長動力十足。

華研受惠授權收入穩定、演藝經紀收入加溫，第2季合併營收3.84億元，季增17.8％；與去年同期相較，雖然旗下藝人有變動，導致年減26.2％，但公司業務結構改變，平均毛利率63.5％，維持在今年以來的高水準，並較去年同期增加13.4個百分點，帶動第2季歸屬母公司稅後純益1.51億元，季增15.5％，每股純益2.85元。

累計上半年營收7.10億元，年減16.9％，然公司業績並未受到營收減少影響，高毛利的授權收入比重高的拉動下，上半年歸屬母公司稅後淨利2.81億元，年增12.8％，EPS達5.31元，優於去年同期的4.58元，並創下歷年同期新高。

華研表示，第2季公司營收比重為：演藝經紀收入37％、授權收入62％、實體1％，旗下藝人活動開始加溫，相較於第1季，演藝經紀收入比重拉高，公司表示，下半年藝人活動進入旺季，目前已排定林宥嘉、動力火車、郁可唯等歌手的大型演場會19場，較上半年的10場增加近一倍，全年演唱會場次也將較去年的13場倍增。

此外，福原愛產後復出，已開始洽談多項活動。

華研音樂自2014年正式跨入文創經紀領域之後，憑藉公司擅於挖掘與培養新人的豐富經驗，搭配公司的市場資源，每個插畫角色均自成品牌經營，創造出授權周邊產品、聯名活動、代言等文創產值，像是連兩年舉辦的《LAIMO RUN 來貘黑白亂跑》路跑活動、奧樂雞與Hello Kitty同台推出聯名商品、爽爽貓與寶島眼鏡穩定的合作開發案等。

下半年馬來貘進軍泰國、爽爽貓與知名服飾佐丹奴合作在大陸推出聯名系列，而掰掰啾啾也將在今年年底推出首部漫畫，已獲得日本與大陸的代理商詢問洽談。不僅為作者們衝出高人氣，也為公司創造文創產值並增加更廣泛的跨界合作。

文創部門於今年新增代理「印花樂」圖案授權，「印花樂」專注於開發台灣原創的印花布料商品，為台灣最具代表性的設計品牌之一，華研音樂取得「印花樂」圖案授權代理，文創經紀實力備受肯定。

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