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烘焙界強強聯手！德麥與日廠、陸廠簽訂戰略合作協定

2019-07-30 12:33經濟日報 記者楊伶雯╱即時報導

烘焙界業者強強聯手，德麥（1264）轉投資芝蘭雅、中國首家吐司專賣「爸爸糖手工吐司」、及百年大廠「日本製粉株式會社」（NIPPN），三方簽訂戰略合作協定，將共同研發和推廣爸爸糖吐司的專用粉。

法人看好，隨著中國烘焙市場趨向蓬勃發展，預估德麥今年中國大陸地區營收可望年增雙位數。

芝蘭雅近年搭上中國烘焙市場快速成長列車，在中國地區業績大幅成長，爸爸糖手工吐司為大客戶之一，爸爸糖手工吐司為中國吐司專賣店中市佔第一的品牌，已陸續開出約200家分店，預計今年年底將達約240家，明年下半年上看300家，持續展店卡位中國龐大市場商機。

爸爸糖手工吐司在獨特的經營模式下，在中國日銷量高達約6萬條土司，董事長曹國亮表示，看準中國接下來將朝向「國民健康早餐」概念發展，追求高品質的原味呈現即為重要發展方向，因為好的產品可以增加品牌與消費者之間的黏著度。

曹國亮指出，爸爸糖手工吐司現在每月需求量占日本粉銷售量約一成，在明年計畫性的積極擴張下，將可望提升至3成，可望同步帶動芝蘭雅業績成長。

芝蘭雅總經理吳文欽表示，越簡單的產品像是吐司，原物料的好壞，會很明顯的凸顯出產品的本質；曹國亮表示，儘管不添加漂白劑、色素等食品添加物的日本粉要價比國內高出幾倍，但此次與NIPPN合作客製化訂製版麵粉，就是要在競爭的中國市場中走出差異化。

日本製粉株式會社具有123年歷史，為日本歷史最悠久的製粉公司，日本國內市場佔有率達25%，NIPPN海外事業部部長富高雅之表示，「很高興能與爸爸糖手工吐司進行策略性合作，期望藉由爸爸糖手工吐司在中國熱賣下，進一步推進日本製粉公司產品在中國的銷量」。

德麥積極耕耘中國市場，去年中國地區營收12.97億元，年增14.32%，獲利0.8億元，年增38.8%。

法人指出，今年下半年可望在客戶成長力道加速下，有利於拉升中國地區的營運表現，預估今年中國大陸地區營收有望朝雙位數成長邁進。

德麥轉投資芝蘭雅攜爸爸糖手工吐司、日本製粉株式會社三方結盟攻中國烘焙市場。 圖／...
德麥轉投資芝蘭雅攜爸爸糖手工吐司、日本製粉株式會社三方結盟攻中國烘焙市場。 圖／德麥提供
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