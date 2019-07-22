長榮航復飛 五福股價衝今年新高

相關新聞
熱門文章
台積唱旺 法人散戶瘋買2019-07-22 00:27
內需、景氣成長股 法人按讚2019-07-21 13:35
總統大選概念股 提前點火2019-07-21 22:55
第一類接觸／聯合再生攻太陽能2.02019-07-21 22:38
台幣升值受惠股 吸睛2019-07-21 21:46
雙優族群 盤面主流2019-07-21 21:46
明泰、智易、啟碁 本周除息2019-07-21 22:36
旺宏、華邦電 本周法說2019-07-21 22:34
致伸 今年營收拚新高2019-07-21 22:35
外資三做多 推升大盤2019-07-22 00:26
超微概念股 後市俏2019-07-21 22:34
權證教戰／台積電、大立光 認購加碼最熱2019-07-21 13:35
不銹鋼看漲 允強、彰源樂2019-07-21 22:39
和鑫 Q2每股賺0.39元2019-07-21 22:33
德銀傳擠兌 債券ETF沒踩雷2019-07-21 21:46
法人觀點／聯合再生下半年力拚虧轉盈2019-07-21 22:38
聯合再生董座洪傳獻三招 喚起綠色覺醒2019-07-21 22:38
上海遊戲展 台廠搶商機2019-07-21 22:33
總統大選概念股／訊聯、新天地 買單進駐2019-07-21 22:55
超眾股價連9漲 再創新高2019-07-22 09:56
對岸遊戲市場復甦 業者卡位2019-07-21 22:33
總統大選概念股／國光、承業醫 業績衝鋒2019-07-21 22:54
全民權證／穩懋 瞄準價外15%2019-07-21 22:47
梁彥平專欄／手機鏈、5G概念 逢低布局2019-07-21 22:43
台積、聯發科 四檔搶鏡2019-07-21 22:47
5G題材發酵 京元電股價勁揚2019-07-22 09:52
國建高雄建案順銷 營運補2019-07-21 22:39
全民權證／華通 選逾二個月2019-07-21 22:47
興櫃五虎將 帶頭衝鋒2019-07-21 22:42
群翊 獲利可望逐季揚2019-07-21 22:41
華為智慧機出貨樂觀 台積電還原權值股價創新高2019-07-22 10:09
全民權證／國泰金 兩檔聚光2019-07-21 22:47
鴻海、大立光 挑逾90天2019-07-21 22:47
億豐 下半年展望樂觀2019-07-21 22:39
新纖聚酯訂單 看到9月2019-07-21 22:39
指標企業第3季營收正向 法人看好電子股重拾強勢2019-07-21 14:58
黃金白銀原油ETF 抗通膨的最佳利器2019-07-22 07:45
台積電領軍 台股站上10,900大關2019-07-22 09:40
技術指標／台股彈 周線連2紅2019-07-21 13:35
總統大選概念股／國揚、皇翔 建案人氣火2019-07-21 22:54
留言