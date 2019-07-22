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長榮航復飛 五福股價衝今年新高

2019-07-22 10:55經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

五福（2745）日本線營收占比達5成，7月營收受長榮航罷工事件影響，旺季效應不明顯，不過，隨著長榮航罷工事件落幕，全面復飛，市場看好，旅行社業擺脫航空業罷工干擾，營運可望回到正軌。五福近日股價表現強勁，今日早盤一度觸抵漲停價位，創今年以來高點。

五福今年旺季雖日本線出團受到影響，但國旅和郵輪仍維持成長，由於國旅和郵輪的毛利率好過整體平均，對獲利貢獻度好過營收。此外，第四季雖是旅行社淡季，加上選舉影響市場買氣，但在郵輪和獎勵旅遊訂單挹注下，仍有機會維持去年同期的表現。五福上半年營收33.25億元，年減3.93%。

營收長榮航罷工
熱浪來襲 不開冷氣也能「冰」的妙招

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