馬光-KY看好進入旺季 下半年攻雲端、電商

2019-07-18 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



馬光-KY（4139）看好慢病管理業務的中長期成長趨勢，今年開始積極推動慢病雲端醫療服務。

公司表示，規劃下半年將HIS雲端醫療系統導入天津馬光的社區醫療服務，陸續推出雲端健康管理、虛擬診所、視訊看診等一站式雲端慢病管理服務。

另外，新加坡馬光今年下半年亦將推出新版的「黃耀南」品牌電商平台，除推廣新加坡百年老店，知名品牌「黃耀南」旗下中草藥保健品，並拓展美容保養產品，期望為營運發展增添動能。

馬光-KY表示，今年營運表現將逐季成長，主要是天津馬光的整體業務，包含進口藥、中草藥、糖尿病慢病管理及自費門診業務下半年開始進入旺季。

天津馬光高毛利的糖尿病慢病管理與牙醫、推拿及中草藥處方等多項自費門診業務上半年均創新高，公司表示，今年上半年天津馬光的糖尿病慢病管理及自費門診合計已占天津馬光整體營收比重達四成以上，目前這兩項業務的平均毛利率超過40％，可望成為公司最主要的成長推手。

馬光-KY今年4月份已與仁寶集團合作推出醫療APP「愛糖寶-慢性病及糖尿病遠距照護系統」，下半年則計畫與展望科技合作，將HIS雲端醫療系統導入天津馬光的社區醫療服務，推出雲端健康管理、視訊看診及送藥到家等一站式雲端慢病管理服務，公司表示，除了有助提升成本控管效益，並可望吸引更多糖尿病患參與自主健康管理，提升整體醫療品質。