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訊聯攻高漲停 生技族群強勢走紅

2019-07-18 10:43經濟日報 記者黃力╱即時報導

股市位階高，再加上市場對於聯準會寬鬆的預期降低，進而壓抑主要股市行情，台股今（18）日於5、10日均線間震盪，盤面以中小型題材股相較活躍，其中，訊聯（1784）、科妍等生技股除各擁營運利基，也挾生技月題材，在市場觀望氣氛再起之際，強勢吸金。

亞洲生技大會今年將由美國「生物科技創新組織」、台灣生物產業發展協會共同主辦，是台美首度合辦的生技展，展出攤位數將近1,700個，主題聚焦產業整併、智慧醫療、細胞治療、精準醫療。

盤中，在資金簇擁下，上市上櫃的生技指數漲皆逾1%，為漲幅最多的類股，成市場焦點。上市的科妍漲4%，和康生漲3%，佳醫、寶齡富錦、中生化、羅麗芬-KY漲2%，麗豐-KY、國光生、旭富等也有1%以上的表現；上櫃標的交投更為熱絡，訊聯攻高漲停、百研漲7%，基亞、環瑞醫、中裕、美時、大學光、邦特、太醫等皆走紅2%以上。

以本月至今的表現來看，中生化漲幅逾29%，佰研、鐿鈦漲20%以上，生展、訊聯、大學光、雙美、環瑞醫漲則超過15%，皆為買盤主要推升的生技股。

籌碼面上，三大法人本月以來買超旭富4,265張最多，美時3,400張，中生化2,878張，喬山、邦特、承業醫、鐿鈦也有千張以上的多單布局，有利股價後市表現。

法人表示，生技類股營運較不受美中貿易戰的影響，為避戰題材股之一，持續吸引買盤進駐；而個股除了有醫療服務、美容、醫材、細胞治療、新藥等利基之外，近期因生技月的舉行，族群能見度提升，在資金面及題材面上皆享投資優勢。

生技股美時
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