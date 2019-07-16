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義大利抓新納粹：繳獲「空對空飛彈」與跨國軍火黑市

郭台銘落敗後戰不戰？原來內部鷹派大咖是他們

生技展題材熱灶 生技小兵活跳跳

2019-07-16 12:22經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

亞洲生技大展將在下周登場，盤面上中小型生技股各挾題材，表現活躍。買盤今日著墨在保健食品股佰研（3205）、醫材股邦特與精準醫療的訊聯等，佰研盤中在追價買盤推升下來到56.9元，差一檔攻上漲停。邦特盤中來到137元，漲幅逾5%，訊聯盤中來到49.55元，漲幅逾5%，創四年來新高價。

佰研去年受到大陸政府加強對直銷保健品監管影響，每股虧損2.8元。展望今年，公司表示，除了持續在狼尾草植物新藥開發計畫上申請進行臨床試驗審查，並將根據市場需求進行原料及保健食品的開發及應用。

對於中國及東南亞市場，也將透過佰研在植物新藥開發過程中所取得的各項研發成果及專利，進行保健食品開發與市場布局。

邦特上半年營收9.14億元，年增16.67%。法人表示，邦特上半年各產品線皆有成長，明星商品血液迴路管與TPU導管皆維持高成長動能，第2季開始陸續有新產能開出，除了布局血液透析市場外，公司也將積極擴展高毛利醫用導管產品線，看好邦特今年營收、獲利皆將有兩位數幅度以上的增長。

訊聯積極衝刺細胞治療送件，公司表示，除了既有的慢性傷口癒合、退化性關節炎細胞治療計畫之外，再搶進癌末治療及醫美2大領域，跨入癌症免疫細胞療法以及市場規模廣大的醫美微創手術合併治療。

「特管辦法」開放至今，訊聯送出的細胞治療申請計畫案已涵蓋六大領域，包括骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療，包括退化性關節炎、慢性傷口癒合、皮膚微創及癌症免疫細胞療法等適應症，合作執行院所包含三軍總醫院、新光醫院、台中及北部大型醫學中心、醫美連鎖集團米蘭時尚診所等，到年底可望向衛福部送出10件。

醫美佰研
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