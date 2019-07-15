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電腦也會選豬仔 AI優選豬創造台灣出口大商機

2019-07-15 18:49經濟日報 記者江睿智╱即時報導

傳統養豬業運用AI和基因定序，挑選出最健康、最適於繁殖下一代的種豬。（圖／國研院...
傳統養豬業運用AI和基因定序，挑選出最健康、最適於繁殖下一代的種豬。（圖／國研院提供）
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養豬業跟AI相遇！台灣豬肉產業的年產值接近700億元，其中種豬產業扮演著非常重要的支援角色，而「種豬繁殖性能檢定」則是這個產業的核心業務，基龍米克斯攜手國研院國網中心，運用基因定序和AI技術，挑選出最健康、最適於繁殖下一代的種豬，發展精準農業的智慧未來。

自7月1日起，台灣正式成為口蹄疫非疫區，有望在明年5月正式取得世界動物衛生組織（OIE）認證，與日本並列亞洲唯二不用打疫苗的口蹄疫非疫區，讓台灣豬肉重新出口到國際市場。

種豬產業是台灣豬肉能否重回國際市場之關鍵。傳統篩選種豬的作法是，由畜牧場老師傅或豬農用肉眼判定豬齡3個月以上的小豬，看其外觀特性與生長情形；或使用單基因3~9個標記檢測方式，來逐隻逐期的檢定和分類。基龍米克斯生物科技（基龍米克斯）將「種豬繁殖性能檢定」方式翻轉革新，從單基因的「檢定現況」進階成全基因的「預測未來」，出生7天的小豬即可被確認是否能成為優良種豬。

基龍米克斯於2018年提出「全基因組機器學習關聯行分析法開發種豬性能檢定技術專案」，用全基因定序及基因型鑑定方式，完成2,500頭豬的檢定及定序工作，並找到最新的60,000個基因型單鹼基位點 ，來協助比對每新生豬隻的遺傳信息。基龍米克斯運用國研院國網中心打造的AI雲端平台「台灣計算雲」（Taiwan Computing Cloud, TWCC），以全基因定序、分子檢測技術及數量化遺傳分析資訊，高速且精準地演算大量基因資料，不僅建立了種豬分子育種分析技術，更進一步透過機器學習和AI推論，加快育種速度並降低成本，也同時保存優良種源基因，協助台灣精準農業發展和產業升級。

國研院國網中心主任史曉斌表示，TWCC平台可大幅提高運算效率，將過往需要以年計算的時間，縮短成不到10天，讓許多過去做不到的事情現在變為可能。TWCC平台除提供快速運算能力、大量儲存空間及安全的網路外，還整合國內各界發展之AI程式與工具，以及國內外重要資料集，期以豐沛的資源推動更多尖端前沿的科技研究，協助產業應用落地生根。

基龍米克斯董事長游卓遠指出，農業最大的問題在於不能精準預測產期、生長狀況、環境變化和疾病發生，在科技的時代運用電腦選豬仔，擺脫農業不可預測性的困境，是必然發展的趨勢；且可複製應用到其他農業產品，不只降低損失和風險，更提升產值和國際競爭力。

「電腦也會選豬仔」新技術大幅仰賴電腦運算速度及資料庫，透過國研院國網中心的TWCC，大幅減少檢定所需的時間，可很快地找出高繁殖力、高生長力的健康種豬，並延續繁殖優良的後代。未來期望將早期的性能預測應用於豬隻基因型管理和精準飼養管理，協助豬農「因材施養」，讓豬隻代代青出於藍，幫助我國創造龐大的豬肉出口商機，促進經濟的正向循環。

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