訊聯細胞治療送件加速衝 搶進六大領域

2019-07-10 12:32 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



訊聯生技（1784）全速衝刺細胞治療送件，訊聯董事長蔡政憲表示，除了既有的慢性傷口癒合、退化性關節炎細胞治療計畫之外，又搶進癌末治療及醫美2大領域，跨入癌症免疫細胞療法以及市場規模廣大的醫美微創手術合併治療。

「特管辦法」開放至今，訊聯送出的細胞治療申請計畫案已涵蓋六大領域，包括骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療，包括退化性關節炎、慢性傷口癒合、皮膚微創及癌症免疫細胞療法等適應症，合作執行院所包含三軍總醫院、新光醫院、台中及北部大型醫學中心、醫美連鎖集團米蘭時尚診所等，到年底可望向衛福部送出10件。

訊聯表示，公司深耕細胞治療應用20年，已研究過9種器官的再生醫學與多件人體臨床試驗案，累積豐富的臨床經驗，才能在特管辦法開放後，立即與各大醫學單位積極聯合送件。

以人體最大的器官皮膚來說，訊聯與三總合作的慢性或癒合困難傷口移植細胞治療計畫，是目前衛福部審查中的唯一一件申請案。

此外，日前訊聯與米蘭時尚診所剛向衛福部申請「自體脂肪幹細胞移植其他表面性微創技術之合併或輔助療法」細胞治療計畫。

據統計，全球醫學美容範圍包含醫美美妝保養品、非手術整形及整形手術等為主，預計至2023年，整形手術全球市場將高達219.7億美元規模，未來在抗老議題以及新興市場需求增溫下，將可帶動醫學美容產業發展。

除了自有技術以外，訊聯細胞委託研究／製造業務也告捷。看準細胞治療未來趨勢，訊聯表示，於10年前即已建置符合GTP（人體細胞組織優良操作規範）的標準細胞培養實驗室，近期也延伸出細胞委託研究／委託製造。

蔡政憲表示，特管辦法開放後，陸續已有多家學研單位及生技公司尋求委託。全球知名大藥廠也有委託訊聯進行細胞樣本處理，讓訊聯在原有的細胞治療、儲存應用業務之外，又另有一大成長動能。