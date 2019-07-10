親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

跨海追擊救漫畫？ 日本最大盜版「漫畫村」站長被捕

訊聯細胞治療送件加速衝 搶進六大領域

2019-07-10 12:32經濟日報 記者嚴雅芳╱即時報導

訊聯生技（1784）全速衝刺細胞治療送件，訊聯董事長蔡政憲表示，除了既有的慢性傷口癒合、退化性關節炎細胞治療計畫之外，又搶進癌末治療及醫美2大領域，跨入癌症免疫細胞療法以及市場規模廣大的醫美微創手術合併治療。

「特管辦法」開放至今，訊聯送出的細胞治療申請計畫案已涵蓋六大領域，包括骨科、風濕免疫科、整形外科、皮膚科、醫美、腫瘤免疫治療，包括退化性關節炎、慢性傷口癒合、皮膚微創及癌症免疫細胞療法等適應症，合作執行院所包含三軍總醫院、新光醫院、台中及北部大型醫學中心、醫美連鎖集團米蘭時尚診所等，到年底可望向衛福部送出10件。

訊聯表示，公司深耕細胞治療應用20年，已研究過9種器官的再生醫學與多件人體臨床試驗案，累積豐富的臨床經驗，才能在特管辦法開放後，立即與各大醫學單位積極聯合送件。

以人體最大的器官皮膚來說，訊聯與三總合作的慢性或癒合困難傷口移植細胞治療計畫，是目前衛福部審查中的唯一一件申請案。

此外，日前訊聯與米蘭時尚診所剛向衛福部申請「自體脂肪幹細胞移植其他表面性微創技術之合併或輔助療法」細胞治療計畫。

據統計，全球醫學美容範圍包含醫美美妝保養品、非手術整形及整形手術等為主，預計至2023年，整形手術全球市場將高達219.7億美元規模，未來在抗老議題以及新興市場需求增溫下，將可帶動醫學美容產業發展。

除了自有技術以外，訊聯細胞委託研究／製造業務也告捷。看準細胞治療未來趨勢，訊聯表示，於10年前即已建置符合GTP（人體細胞組織優良操作規範）的標準細胞培養實驗室，近期也延伸出細胞委託研究／委託製造。

蔡政憲表示，特管辦法開放後，陸續已有多家學研單位及生技公司尋求委託。全球知名大藥廠也有委託訊聯進行細胞樣本處理，讓訊聯在原有的細胞治療、儲存應用業務之外，又另有一大成長動能。

整形手術醫美
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

世界持平 下半年保守

2019-07-09 23:24

瓦城、六角 6月業績熱

2019-07-09 23:23

富旺插旗高雄 明年推案

2019-07-09 23:23

應華2億元 併日車電廠

2019-07-09 23:22

緯軟創新高 樂觀下半年

2019-07-09 23:21

鈊象 上半年每股賺12.33元

2019-07-09 23:21

6月營收／亞電月減16.9% 立凱月減6成

2019-07-09 14:41

群聯下半年樂觀 攀近3月高

2019-07-09 14:38

美時高層換血 掀慶祝行情

2019-07-09 14:38

友輝+1.3% 達輝光-4.9%

2019-07-08 23:47

耕興+5.8% 將擴充產能

2019-07-08 23:47
看更多

熱門文章

這檔ETF比下台灣50反1 躍居第二大

2019-07-09 16:36

台積電今年Q1現金股利2元 9月19日除息

2019-07-09 14:35

PA迎旺季 法人估下半年成長力道強

2019-07-09 15:21

富邦金好威！「每股盈餘」2.70元 穩坐獲利王寶座

2019-07-09 21:39

富邦金上半年以每股盈餘2.7元 續居金控冠軍

2019-07-09 18:42

IC設計族群 逆勢走揚

2019-07-09 23:29

新光金每股淨值升至15.21元 成立來新高

2019-07-09 19:41

需求升溫 群創Q2營收季增5.4%

2019-07-09 14:41

蘋果拖累 台股打季線保衛戰

2019-07-09 23:36

台股籌碼面…有兩烏雲

2019-07-09 23:34

台積Q1配息2元 訂9月19日除息

2019-07-10 01:16

喬山帶隊衝 生技大軍勇猛

2019-07-09 14:38

美時高層換血 掀慶祝行情

2019-07-09 14:38

上市櫃6月營收 矽創、超眾等45家率先創新高

2019-07-10 09:20

台股守住季線 投資人留意過度追價風險

2019-07-09 14:52

大摩調高穩懋目標價 喊269元

2019-07-09 17:41

上市櫃公司經營權之爭 市場派收購股權逾10％將全都露

2019-07-09 18:42

PA股迎旺季 營運動能強

2019-07-09 23:29

重量級法說秀 登場

2019-07-09 23:29

新台幣轉升值 國泰金6月獲利回歸50億元正常水準

2019-07-09 17:52

應華2億元 併日車電廠

2019-07-09 23:22

鈺齊營收 三大驚喜

2019-07-09 23:21

超眾上月營收 創新高

2019-07-09 23:22

緯軟創新高 樂觀下半年

2019-07-09 23:21

產能滿載備貨不及？大飲6月營收掉五成

2019-07-09 19:13

蘋概三王乏力、權值股疲弱 台股跌48點收10,702

2019-07-09 13:49

緯穎+21.9% 恢復動能

2019-07-09 23:20

聯電+10% 本季拚佳績

2019-07-09 23:23

凌通+52% 將迎接旺季

2019-07-09 23:23

美麗概念股 麗豐、達爾膚上半年雙位數成長

2019-07-09 14:41

緯穎6月營收164.69億元 月增21.94％

2019-07-09 21:18

台灣大氣弱 貼息

2019-07-09 14:38

富邦VIX創新低 短線溢價大

2019-07-09 17:03

中石化、大成鋼 四檔靚

2019-07-09 23:32

6月營收／群創增1.5% 友達微減

2019-07-09 23:28

雙A報喜 6月業績躍升

2019-07-09 23:21

炎夏商機 茶飲股崛起

2019-07-09 14:38

群聯下半年樂觀 攀近3月高

2019-07-09 14:38

NB急單 英業達6月營收雙成長

2019-07-09 14:41

佳世達+8% 強攻泰國

2019-07-09 23:21
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top