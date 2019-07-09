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暑假加持 全家6月營收創新高

2019-07-09 18:38經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

夏季效應發酵，全家便利（5903）今（9）日公告6月營收，約66.28億元，年增7.2%，上半年營收累計約373.79億元，年增8.4%。其中，6月營收寫下歷史新高紀錄。

消費市場持續受高溫炎熱影響，呷涼抗暑、輕食一夏需求湧現，成為帶動六月整體營收的關鍵。整體鮮食業績以及一般商品中的冰品，年增幅度皆超過兩成，進口與本土啤酒在聯合促銷助攻下，也衝出佳績。全家9日股價收226元，上漲1元。

鮮食中，尤以杯裝現煮飲料呈爆發性成長近五成！咖啡、冰茶、酷繽沙於六月三箭齊發，品質升級後的冰咖啡首度推出特大杯規格，現煮茶飲續採聯名戰略推出限量精品「德傳茶」，酷繽沙則鎖定年輕消費者相機先食趨勢，推出仿真實西瓜紅白綠層次的西瓜口味酷繽沙，好看好喝也好涼。

酷暑下帶動的輕食需求，也反映在業績年增超過兩成的壽司手卷、微波小菜、夯番薯等品類上。其中，壽司手卷在6月一口氣推出近十款新品，為鮮食構造改革下之重點項目之一，以「口口都有料」、「日本道地原料」策略自信推出後，交出亮眼成績。

展望7月營運，進入便利商店通路旺季。暑假出遊推升整體需求之餘，加乘結合支付工具的全店促銷活動，話題性冰飲杯裝飲料、涼感型鮮食陸續推出，以及中元節慶商機把握，預計將可持續挹注業績動能。截至今（2019）年6月30日止，全家便利商店總店舖數達3,421家。

全家便利商店營收
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

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