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朋億6月營收2.11億元 月減49%

2019-07-09 17:54經濟日報 記者吳凱中╱即時報導

半導體暨面板製程供應系統大廠朋億（6613）今（9）日公布6月營收為2.11億元，年減64.3%、月減49%，累積上半年營收為22.39億元，年減22.4%。朋億表示：去年底至今年第1季雖受到美中貿易戰影響而導致訂單有遞延現象，因此上半年營收較去年同期下滑。但整體來看，產業後勢仍謹慎樂觀；而受惠光電產業持續高度發展，環保相關產品也將成為朋億下一個營運動能。

近年來光電面板產業高度發展，其中又以液晶面板（TFT-LCD）產值為最大宗，伴隨著玻璃基板尺寸逐步放大，導致各式化學洗劑的使用量也同步攀升。隨著環保意識的抬頭，這幾年也有越來越多大廠開始重視製程廢棄物的回收與處理，而朋億推廣的「剝離廢液再生系統」以及「廢銅液回收系統」主要就是用於廢液處理。

剝離溶劑（stripper）是TFT-LCD製程中所必須使用的化學藥劑，經過TFT-LCD製程使用後所產生的廢棄物，一旦排入河流中對環境會造成極大的影響。朋億與日本大廠合作的「剝離廢液再生系統」經實證可以有效分離和淨化廢剝離溶液中的剝離溶劑，並使其重金屬成分精確分離，經過系統精製後使剝離溶劑可在生產線上重新再使用。目前這套設備可回收90%以上的廢溶劑，也可讓客戶在廠內直接進行廢溶液減量回收並再利用以降低生產成本。

目前大陸部分光電大廠已使用朋億的「剝離廢液再生系統」。除了廢剝離液再生系統外，今年也新增了廢銅液回收系統。該技術主要是用在光電面板業銅酸廢液及PCB產業各類含銅廢液的處理上，目前已與台灣廠商合作。由於印刷電路板（PCB）蝕刻及酸洗製程中會產生高濃度的含銅廢液，透過自動化連續式萃取/再生系統，可將廢液中的銅離子轉換為純淨硫酸銅；經本系統電解回收後可產出高品質的金屬銅管，大幅提升含銅廢液的回收價值。

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