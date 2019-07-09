旺季加持 雲品Q2營收5.44億元年增61%

2019-07-09 14:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



雲品（2748〉於今（9）日公告6月合併營收1.92億元，較去年同期成長71%；2019年Q2營收5.44億，年增61%；累計合併營收達11.99億元，年增59%，創下歷年新高紀錄。

雲品表示，未來將持續受惠君品酒店併購效應及君品Collection宴會平台營運暢旺，以頂級度假酒店、奢華商務酒店與館外宴會事業三箭齊發擴大布局，將帶動下半年營收，市況將持續看好。

雲品表示，雲品溫泉酒店日月潭於6月甫獲環保旅館金級標章與台灣服務業大評鑑金獎，加上持續進行客源結構調整策略，能夠在傳統淡季六月住房不淡，是支撐雲品表現的最佳營收來源。

君品酒店受惠於6月台北多場電腦資訊會展以及「紅粉佳人」住房專案與「夢‧幻彩影萬花筒住房專案」創造住房口碑與聲量。

君品Collection宴會平台持續接單暢旺，更有數個海外婚禮品牌與北台灣場地正洽談中，有望自第3季起加入營運行列，期待將對獲利與網路聲量有正面助益。

展望2019年下半年，雲品持審慎樂觀看法，除了將持續站穩飯店住房與餐飲營收外，更積極擴展宴會事業版圖，全新宴會平台「君品Collection」除了已開始接單外，更有海內外多家業者競相洽詢加入君品Collection行列，有望自第3季起加入平台營運行列。

此外，頤品大飯店的「嫁妝」婚宴專案熱銷，吸引下半年與明年結婚的新人踴躍洽詢，有望帶動第3季頤品大飯店婚宴桌數成長，創造新一波宴會事業的營運成長動能。