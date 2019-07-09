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富喬6月營收3.3億元 月減25%

2019-07-09 14:54經濟日報 記者尹慧中╱即時報導

富喬工業（1815）今（9）日公佈 2019年6月營收新台幣3.30億元，較去年同期減少23.25%，較5月減少24.99%。

富喬累計2019年前六個月營收為23.69億元，較去年同期的23.78億元減少0.37%。

富喬營收新台幣
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