雅茗-KY 6月營收1.84億元 年增5.9％

2019-07-08 15:11 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



餐飲集團雅茗-KY旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」。 特派記者林茂仁／攝影 分享 facebook 雅茗-KY（2726〉受惠夏季飲品需求增溫，主力茶飲品牌「快樂檸檬」在中國及海外全球展店高速成長，今（8）日公布6月合併營收約1.84億元，較去年同期成長5.9％，

雅茗第2季合併營收5.55億元、年增4.3％，累計今年上半年營收約11.05億元，並較去年同期成長4.4％，單月、單季及上半年合併營收皆創歷年同期新高。

展望後市，雅茗表示，由於第3季是傳統茶飲旺季，雅茗「快樂檸檬」今年除在中國市場展現強大的展店速度與效率，同時與「大白兔」、廈門的知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」的策略結盟與異業合作，期許未來為營運加分。

此外，「快樂檸檬」今年全力衝刺日本、東協與中東市場亦大有斬獲，法人樂觀預估，雅茗本季業績可望延續上半年火熱，為全年整體營收大躍進奠基。

雅茗「快樂檸檬」首季新開店數63家，創歷年同期開店的新高，6月單月「快樂檸檬」新開店數直衝51家，大幅超越去年同期的21家，更創近五年半以來單月開店新高。

今年第2季「快樂檸檬」新開店數達96家，更較去年同期的54家，大幅增長77.8%，上半年總計新開店數159家，較去年同期的94家，同比增長達69.1%，公司預期，下半年全球展店可望超標。

雅茗與日本京王集團合作成功揮軍日本，在東京新宿1號店至今仍大排長龍，為乘勝追擊，「快樂檸檬」已加快展店步伐在東京地鐵沿線三個黃金地段展開展店事宜，名古屋與神戶也已有新代理商加入，期為東北亞市場再添柴火，增加集團營運成長動能。