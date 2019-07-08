親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
股市要聞
上市電子
上市公司
店頭未上市
權證期貨
基金投資

長榮求償5.78億元連幹部一起告 工會：組律師團應戰

台韓友好！22台人濟州島犯詐欺 韓遣送回台不送陸

雅茗-KY 6月營收1.84億元 年增5.9％

2019-07-08 15:11經濟日報 記者黃文奇╱即時報導

餐飲集團雅茗-KY旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」。 特派記者林茂仁／攝影
餐飲集團雅茗-KY旗下主力茶飲品牌「快樂檸檬」。 特派記者林茂仁／攝影
分享
雅茗-KY（2726〉受惠夏季飲品需求增溫，主力茶飲品牌「快樂檸檬」在中國及海外全球展店高速成長，今（8）日公布6月合併營收約1.84億元，較去年同期成長5.9％，

雅茗第2季合併營收5.55億元、年增4.3％，累計今年上半年營收約11.05億元，並較去年同期成長4.4％，單月、單季及上半年合併營收皆創歷年同期新高。

展望後市，雅茗表示，由於第3季是傳統茶飲旺季，雅茗「快樂檸檬」今年除在中國市場展現強大的展店速度與效率，同時與「大白兔」、廈門的知名網吧，以及阿里巴巴旗下「天貓超市」的策略結盟與異業合作，期許未來為營運加分。

此外，「快樂檸檬」今年全力衝刺日本、東協與中東市場亦大有斬獲，法人樂觀預估，雅茗本季業績可望延續上半年火熱，為全年整體營收大躍進奠基。

雅茗「快樂檸檬」首季新開店數63家，創歷年同期開店的新高，6月單月「快樂檸檬」新開店數直衝51家，大幅超越去年同期的21家，更創近五年半以來單月開店新高。

今年第2季「快樂檸檬」新開店數達96家，更較去年同期的54家，大幅增長77.8%，上半年總計新開店數159家，較去年同期的94家，同比增長達69.1%，公司預期，下半年全球展店可望超標。

雅茗與日本京王集團合作成功揮軍日本，在東京新宿1號店至今仍大排長龍，為乘勝追擊，「快樂檸檬」已加快展店步伐在東京地鐵沿線三個黃金地段展開展店事宜，名古屋與神戶也已有新代理商加入，期為東北亞市場再添柴火，增加集團營運成長動能。

營收
炎炎夏日何處去 送你 7-11 吃冰趣

相關新聞

創業家6月營收新高 Q2增8%

2019-07-08 14:44

保瑞上半年營收成長19.2%

2019-07-08 14:44

6月度小月 崇越電降2.8%

2019-07-08 14:44

家登雙喜臨門 Q2營收雙增

2019-07-08 14:44

杰力營收報喜 MOSFET族群撐紅

2019-07-08 14:43

網家爆量漲停 神祕買盤引關注

2019-07-08 14:43

崇越電通6月營收月減2.79% 下半年成長審慎樂觀

2019-07-08 11:45

保瑞上半年營收年增近二成 看好女性保健食品市場

2019-07-08 11:44

連兩交易日爆大量 網家盤中再奔漲停

2019-07-08 11:43

興櫃新星／博晟攻骨科醫材 潛利大

2019-07-07 22:23

興櫃股一周巡禮／量能十強 生醫占三檔

2019-07-07 22:23

瑞耘 本季業績看升

2019-07-07 22:22

興櫃九飆客 影一最猛

2019-07-07 22:22

唐榮活化資產 拚績效

2019-07-07 22:22

力麒營運 三事業撐腰

2019-07-07 22:19

6月營收／崇越電-2.8％ 後市不淡

2019-07-07 22:11

雙鴻、超眾 營運看俏

2019-07-07 22:05
看更多

熱門文章

台股有基之彈 四族群來勁

2019-07-07 23:31

輝達聲明化解轉單疑慮 台積電早盤一度翻紅

2019-07-08 09:38

無線耳機夯 英業達歡呼

2019-07-07 22:10

GIS後市 外資唱旺

2019-07-07 21:44

南亞科Q2毛利率 恐跌破40％

2019-07-07 23:53

林昌興：投資無捷徑，人多的地方不要去

2019-07-08 08:16

受亞股拖累 台股跌勢再擴大

2019-07-08 11:48

大摩砍價信驊 大和升評GIS

2019-07-07 21:27

太戲劇化！這檔股價開盤漲停後爆量下殺

2019-07-08 14:20

罷工風暴！長榮航市值縮水35.3億 每位投資人損失750元

2019-07-08 11:05

智邦Q2營收 創新高

2019-07-07 22:05

IC設計除息大秀登場 聯發科打頭陣

2019-07-08 10:40

台股短線整理機率大 食品等旺季股跟隨法人布局

2019-07-08 08:46

Fun暑假受惠股 盤面熱點

2019-07-07 22:55

大立光周四法說 外資五問

2019-07-07 23:37

嘉泥 認列台泥股利9億元

2019-07-07 22:19

11檔業績雙增股出列 買盤進駐衝關焦點

2019-07-08 11:34

興櫃九飆客 影一最猛

2019-07-07 22:22

雙鴻、超眾 營運看俏

2019-07-07 22:05

宏達電營收亮眼 股價強攻站上季線攀2個月高點

2019-07-08 10:41

榮創 傳打入深超供應鏈

2019-07-07 22:05

暑假受惠股／味全、東元 買盤狂敲

2019-07-07 22:55

乙盛Q2獲利 拚增五成

2019-07-07 22:11

第一類接觸／禾聯碩今年拚賺一股本

2019-07-07 22:18

全民權證／鴻海搶鏡 選逾三個月

2019-07-07 22:27

買盤縮手 台股整理待利多

2019-07-08 07:52

暑假受惠股／大宇資 添動能

2019-07-07 22:55

台股短線震盪 待利多發酵

2019-07-07 23:31

聚陽迎旺季 東南亞擴產

2019-07-07 22:19

達興材料 6月營收增1.9％

2019-07-07 22:12

大立光撐大局 台股小跌34點收10,751

2019-07-08 13:45

返校商機概念股 走強

2019-07-07 21:44

展望正向族群 聚光

2019-07-07 21:44

最牛一輪／南亞科聚光 凱基8A俏

2019-07-07 22:27

陳奕光專欄／台商回流 營建資產股出運

2019-07-07 21:44

力麒營運 三事業撐腰

2019-07-07 22:19

興櫃新星／博晟攻骨科醫材 潛利大

2019-07-07 22:23

台股市場 關注下半年整體景氣狀況

2019-07-08 07:52

連兩交易日爆大量 網家盤中再奔漲停

2019-07-08 11:43

微星、智原 認購紅火

2019-07-07 22:26
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top