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買盤敲進 網家早盤股價漲逾6%

2019-07-05 09:39經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

電商網路家庭（8044）今（5）日受惠櫃買指數開紅，追價買盤積極進場挹注，帶動早盤股價大漲，盤中最高一度漲至126.5元，漲幅超過6%；10日線及月線走勢由黑翻紅，和5日線皆為呈向上成長。

網家今年第1季單季轉虧為盈，稅後純益4,900萬元，每股純益（EPS）0.42元；累計前五個月合併營收150.6億元，年增13.8%。

網家日前舉行股東常會時，董事長詹宏志表示，過去兩年網家進行了一場電商龍頭保衛戰，今年旗下所有子公司，都將重返獲利軌道。

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