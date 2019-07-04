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毀田傷農！ 獵殺令連發 能滅外來種三害？

警制止逃票遭砍身亡 台鐵列車長曝遇襲只能「靠它救」

外資連買支撐 元太開高站上所有均線

2019-07-04 10:49經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）今年上半年表現呈逐步升溫之勢，日前釋出本業第2季將轉虧為盈利多，吸引外資挹注，外資自6月中旬起加強買進力道，持股比例拉抬至25.8%，為近一年高點，帶動其股價上攻，今（4）日受惠櫃買指數開紅激勵，盤中最高一度漲至34.55元，收復季線，站在所有均線之上。

元太今年電子標籤持續成長，電子書閱讀器出貨回神，電子紙筆記本成長顯著，各應用可望繳出成長佳績。即便仍有中美貿易戰等不確定因素存在，元太樂觀看待第3季傳統旺季，預期今年營收有機會優於去年。

元太總經理李政昊 記者李珣瑛／攝影
元太總經理李政昊 記者李珣瑛／攝影
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