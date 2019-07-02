創益生技違反重訊申報規定 遭處3萬元違約金

2019-07-02 18:51 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心7月2日針對興櫃公司創益生技（6566）違反重大訊息申報公告相關規定，處以新台幣三萬元違約金。

櫃買中心指出，創益公司於6月12日召開的董事會中論及與董事長、總經理異動有關之重要事項，係屬櫃買中心「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」（下稱興櫃審查準則）第34條第1項第43款所稱重大訊息，創益公司發布的重大訊息內容不充分，且未於規定時限辦理重大訊息公告，櫃買中心爰依興櫃審查準則第47條規定處以新台幣三萬元之違約金。