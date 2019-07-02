創益生技違反重訊申報規定 遭處3萬元違約金

相關新聞
熱門文章
台積電火速填息 12檔高息電子股看俏2019-07-01 20:03
鴻海7月25日除息 郭台銘連七個月加碼股息高達53.49億2019-07-02 12:27
「資減價揚」強勢股 躍居台股盤面焦點2019-07-02 17:26
華為解禁 台股三王飆漲2019-07-02 01:07
又傳詐貸案 台企銀、王道銀股價爆量走跌2019-07-02 14:02
鋼市拚反彈 中鋼利多2019-07-01 23:45
台股有望上攻萬一 業績成長、法人買超股是焦點2019-07-02 08:33
外資保守看台積Q3 推薦12檔耐震股2019-07-02 13:43
貿易戰和緩 美十年債殖利率重回2%大關2019-07-02 10:08
投資人Q2最想知道的熱門股：台泥、台灣高鐵及玉山金2019-07-02 11:34
董監加碼股 反攻先鋒2019-07-01 23:51
避險ETF、存股ETN 爆量2019-07-01 23:51
長榮、陽明 運價大漲2019-07-01 23:48
華為概念股 報復性反彈2019-07-01 23:38
散熱模組需求增 類股樂2019-07-01 23:45
綠能跳票 大同21時將開重訊記者會說明2019-07-01 20:00
綠能退票 大同：無額外認列損益2019-07-01 22:10
禾伸堂 今年獲利衝次高2019-07-01 23:43
半導體族群 法人回補2019-07-01 23:50
東洋 授權金下季入帳2019-07-01 23:46
台泥、高鐵、玉山金 傳產股查詢最熱2019-07-02 14:36
非蘋新機齊發 台系鏈補2019-07-01 23:42
網家攻跨境電商 高層異動2019-07-01 23:45
台塑四寶除息行情失靈？ 台塑除息首日陷入貼息2019-07-02 11:17
環球晶、瑞昱 四檔放閃2019-07-01 23:54
紅米熱銷 鴻海、英業達歡呼2019-07-01 23:42
華德電動巴士 獲高雄市採用2019-07-01 23:45
台股狹盤整理 終場下跌30點收10,8652019-07-02 14:13
訊聯領軍 生技族群強勢攻高2019-07-02 10:12
川習會後首家 野村升評喊買大立光2019-07-01 20:36
興勤布局車電 傳捷報2019-07-01 23:44
台股開低整理收跌30.34點 三大法人賣超32.88億2019-07-02 15:02
全民權證／奇鋐 鎖定價外10%2019-07-01 23:56
和大動能強 股價強勢2019-07-01 23:45
智崴美國練兵近3年 營收占比上看4成2019-07-02 16:18
集邦：面板需求不如預期2019-07-01 23:42
坤悅建案熱賣 獲利衝新高2019-07-01 23:47
研華、樺漢 強攻物聯網服務2019-07-01 23:43
第2季網搜爆紅股 竟是這檔摘下冠軍2019-07-02 12:41
美中兩強相爭 這些股市跌最慘…2019-07-02 11:31
留言