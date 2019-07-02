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豪雨炸北台屏東！全台15縣市豪大雨特報

機光科技 7月4日登錄興櫃

2019-07-02 16:20經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

機光科技創立於2001年，設廠於台灣新竹科學園區，成立18年以來，致力於OLED有機發光二極體材料及OPV有機太陽能電池材料的開發與合成，材料性能優異為業界所公認；客戶遍布全球71個國家，並為世界知名面板大廠之原料供應商。

機光科技不斷開發更先進和創新之有機光電材料，係全台唯一全自主OLED材料供應商，亦是目前台灣唯一具備OLED一條龍縱向合併優勢的廠商，目前擁有OLED材料及燈片專利逾200篇；同時也通過ISO 9001和ISO 14001認證，力求達到最高的品質和環境標準。

由於機光科技掌握OLED燈片之材料、設備、製程等自主技術能力，近年更加速佈局OLED照明市場，致力於開發節能、環保、低藍害的OLED照明燈片，產品應用領域拓展至商業、居家、車用.等。

隨著照明技術的發展以及全球節能趨勢的帶動下，LED、OLED等固態照明技術已超越傳統照明，預計2020年市場滲透率突破60%，全球照明市場將超過1,800億美元規模，其中OLED照明市場預期2023年可突破67億美元，約佔照明市場3.4%，年複合成長率67%。

機光科技董事長顏豐文表示，車用照明日新月異，駕駛者開始追求更安全、更舒適、更時尚的駕駛體驗，而OLED燈片具有柔和發光特性，且無視角問題，可應用在紅光車尾燈、方向燈、情境燈、閱讀燈、氣氛燈等運用，如即將上市的Audi A8，OLED照明燈片已應用於車尾燈之設計。

除此之外，OLED燈片同時可用於檯燈、手持式攜帶照明、戶外探照、居家夜燈等消費市場領域，為OLED照明增添更多應用與設計，並為生活創造更優質、更新穎的照明世界。

機光科技2018年合併營收1億元，近五年毛利率均維持在55%-75%間。近幾年積極投入開發OLED燈片，今年已量產成功開始出貨，並於全球推廣各式光色、尺寸及客製化燈片，積極搶攻全球照明商機。

除此之外，機光科技之OLED燈片首次於4月「2019台北國際汽車零配件展｣展出即深獲好評，6月「廣州國際照明展覽會｣後，包括車廠、燈具廠商均反應熱烈，目前已陸續送樣測試中。

機光科技實收資本額新台幣2.5億元，主協辦券商為第一金證券、群益金鼎證券及中國信託綜合證券，預計於7月4日25元登錄興櫃。

機光科技董事長暨總經理顔豐文。記者李珣瑛／攝影
機光科技董事長暨總經理顔豐文。記者李珣瑛／攝影
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