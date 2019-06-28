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誠美材子公司2.5米幅寬新產線 預定第4季小量生產

2019-06-28 12:32經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

誠美材（4960）中國大陸子公司昆山之奇美，設置2.5米幅寬偏光片新產線，備受外界關注。誠美材董事長何昭陽表示，日前親眼看到這條全世界最寬的「巨無霸產線」，內心無比震撼，現在所有團隊正日夜加緊趕工，預定今年第四季開始小量生產，明年初可望帶來大貢獻。

誠美材近年積極進軍中國市場，在日東化工技術授權下，建置全球第一條2.5米幅寬產線，搶攻大尺寸電視偏光片市場。何昭陽表示，目前產線建置進度完全在預定時程上，設備大部分已經在試機、調機，廠內工程師和日本技師加緊趕工，有信心試車順利，很快能進入量產，預計10月初開始量產。

中國面板廠大世代廠產能不斷開出之際，何昭陽預期，屆時偏光片需求可望增加，未來消費需求也可望往大尺寸電視走，昆山奇美2.5米新產線裁切率更好、技術快，相對具有優勢。中國部分，昆山專注大尺寸電視偏光片出貨；同時，透過台南廠開發加強力道進攻非電視產品；明年目標要將中國營收占比拉抬至30%到40%。

受中美貿易戰影響，消費市場較為疲軟，即便第三季將迎接傳統旺季，但面板業者多對景氣保守以對。何昭陽表示，消費市場需求確實較為疲軟，目前偏光片的供需跟價格較為持平，且因市場不確定因素多，保守未來發展，不過以公司來說，中美貿易戰帶來的影響並不算大。

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