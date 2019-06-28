謝晨彥：因子選股ETF績效 再度超越指數表現

2019-06-28 08:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



■財金博士 謝晨彦

「最近買什麼股票好呢？」，「股票已經有漲了，要賣嗎？」，「股票跌了，怎麼辦？」，「上次提到的股票真的很強，還沒買，可以追嗎？」大家會發現，投資人最困擾的問題，就是要買什麼？何時買？何時賣？不外乎圍繞在這幾個核心的問題上。

如果持續閱讀這專欄就知道，ETF建立後不需要隨便調整，也沒有所謂的停損或停利機制，不需要分析個股的財報，更不用去研究實在搞不懂的技術指標。大家仔細分析過後，就會明白這個方法，不是高深到無法複製，也不需要學習複雜的SOP。這樣真的有用嗎？有用沒有用的定義是什麼？是偶爾的倍數獲利？還是長期穩定獲利？

從開始統計因子ETF到6月27日為止，FACTOR ETF BIG 與加權指數相較的超額報酬為+3.73%，與台灣50指數相較的超額報酬為+4.51%；FACTOR ETF SMALL 與櫃買指數相較的超額報酬為+2.15%，與富櫃50指數相較的超額報酬為+2.95%。因子選股法目前在加權或櫃買所組合成的ETF都能夠有效地提供更好的報酬，尤其是FACTOR ETF BIG相較台灣50，報酬更是優異。

但是很多讀者並不是從第一次就開始關注這專欄，如果這個星期看到才開始跟著學習建立這個ETF，這樣還是來得及嗎？

看看上周因子ETF有沒有帶來超額報酬，FACTOR ETF BIG 與加權指數相較的超額報酬為+1.52%，與台灣50指數相較的超額報酬為+1.92%；FACTOR ETF SMALL 與櫃買指數相較的超額報酬為+0.23%，與富櫃50指數相較的超額報酬為+0.62%。所以隨時都可以開始，沒有太晚的問題。但是何時要賣呢？等到過了一季，將會重新審視因子名單，再做調整。

動量因子的績效如何？兩周的時間來看，MM ETF BIG 與加權指數相較的超額報酬為0.86%，與台灣50指數相較的超額報酬為1.64%；MM ETF SMALL 與櫃買指數相較的超額報酬為+3.39%，與富櫃50指數相較的超額報酬為+4.19%。