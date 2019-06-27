櫃買中心赴越南 推動海外企業來台上興櫃

2019-06-27 19:27 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王奐敏 ╱即時報導



櫃買中心為配合政府南向政策，持續深耕東南亞台商，6月27日於越南胡志明市與勤業眾信聯合會計師事務所、元大證券、眾達法律事務所，以及中華電信共同舉辦「2019前進台灣資本市場座談會」，計有逾20家越南企業與會。

由於美中貿易戰影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，在機會與挑戰並存的情形下，為協助東南亞台商連結台灣資本市場進而升級轉型，櫃買中心今年度馬不停蹄造訪東南亞地區，3月初先赴泰國辦理招商說明會、4月中旬赴新加坡實地拜訪當地企業，又在27日於越南舉辦座談會，希望能讓更多東南亞台商認識台灣資本市場，吸引台商來台掛牌。

櫃買中心總經理李愛玲表示，越南台商為因應美中貿易戰下中國產業鏈外移情形，多有產能擴增或設備升級的需求，但面對更多競爭者的加入，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，台灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場周轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才、併購加速擴大規模等，協助越南台商掌握機會及因應挑戰。