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G20焦點：習近平的美中貿易「城下之盟」

櫃買中心赴越南 推動海外企業來台上興櫃

2019-06-27 19:27經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心為配合政府南向政策，持續深耕東南亞台商，6月27日於越南胡志明市與勤業眾信聯合會計師事務所、元大證券、眾達法律事務所，以及中華電信共同舉辦「2019前進台灣資本市場座談會」，計有逾20家越南企業與會。

由於美中貿易戰影響，具人口紅利、土地成本與貿易協定優勢的東協國家成為企業投資發展的重點地區，在機會與挑戰並存的情形下，為協助東南亞台商連結台灣資本市場進而升級轉型，櫃買中心今年度馬不停蹄造訪東南亞地區，3月初先赴泰國辦理招商說明會、4月中旬赴新加坡實地拜訪當地企業，又在27日於越南舉辦座談會，希望能讓更多東南亞台商認識台灣資本市場，吸引台商來台掛牌。

櫃買中心總經理李愛玲表示，越南台商為因應美中貿易戰下中國產業鏈外移情形，多有產能擴增或設備升級的需求，但面對更多競爭者的加入，如何尋找有效的外部資源以維持自身競爭力，台灣資本市場將是理想的奧援，透過櫃買市場提供合理的本益比與活絡的市場周轉率，可有效率的募集資金，另可提升企業知名度與公司價值、吸引優秀人才、併購加速擴大規模等，協助越南台商掌握機會及因應挑戰。

目前35家海外第一上櫃公司，14家來自東南亞地區包括新加坡、馬來西亞及泰國；越南是海外台商主要聚落國家，目前已知有多家越南台商與台灣中介機構簽訂來台掛牌的輔導契約，期許不久的將來也能看到來自越南的優質台商成為櫃買家族的一員。

櫃買中心總經理李愛玲（中）、勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲（左一）、中華電信...
櫃買中心總經理李愛玲（中）、勤業眾信聯合會計師事務所總裁賴冠仲（左一）、中華電信國際通信分公司總經理吳學蘭（左二）、元大金控法金事業處執行長曾馨慧（右二）、眾達國際法律事務所律師王懷宇（右一）於越南胡志明市舉辦之「2019前進台灣資本市場座談會」會場合影。櫃買中心／提供
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