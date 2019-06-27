安盛28日登興櫃 參考價35元

2019-06-27 16:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 黃文奇 ╱即時報導



安盛生科（6734)將於6月28日(周五)登錄興櫃，該公司是透過行動裝置擷取影像，利用獨家光學檢測技術及演算法，快速提供精確檢測數據之創新體外檢測醫療器材的生醫領域科技公司。

安盛成立於2012年年8月，實收資本額4.91億元，安盛生基於獨創之Pixo影像感測技術，已成功開發兩大產品線。安盛此次興櫃參考價格為每股35元。

第一個產品線，為透過血液檢測之慢性疾病管理系統「安必測定點照護系統」-目前可檢測項目為糖化血色素、總膽固醇、高密度膽固醇、低密度膽固醇及三酸甘油脂等生化參數，屬於POCT(Point of Care Testing)之體外診斷器材; 可攜性、可擴充性、可傳輸性為其三大亮點，本產品目前已經在歐洲、台灣、泰國、菲律賓等地區上市。

第二個產品線，則是透過尿液檢測之婦女健康管理系統「伊必測排卵檢測系統」-目前可檢測黃體生成素並進而計算賀爾蒙周期變化，提高受孕機率。其檢測系統包含排卵試片以及伊必測排卵檢測系統的專用App，形成個人資料管理系統以協助女性管理與確認排卵日。

上述兩大產品線目前已陸續於全球各區域申請或取得上市核准，部分區域亦已簽訂代理合約進入市場推廣期正式銷售，透過產品之即時檢測與報告分析，為消費者帶來最高之便捷性。

安盛共有三位創辦人，包括蔡東孟、陳階曉及陳彥宇，是因科技部STB計畫（Stanford Taiwan Biomedical Fellowship Program，史丹佛台灣醫療器材人才培訓計畫）結識，三位來自電子、光學、生化及醫療之不同領域，共同發想出獨創的Pixo®影像感測技術，為全球第一家使用智慧行動裝置前鏡頭及螢幕光源進行血液及尿液檢測，透過試片的呈色反應結合演算法直接量化生理參數，即時產生精確之量測結果。

安盛去年營收約1,148萬元，今年前五月營收已經突破去年總額，達1,332萬元，其產品於市場推廣成效已逐步顯現。安盛已經申請開發以智慧型手機為生化診斷系統所需要的最關鍵的技術專利，其瞄準的是全球行動醫療市場。

安盛生申請之51件專利中，截至108年3月，已取得美國、台灣、中國、印度、日本等共計24項專利，完整的專利保護及創新的研發能力已獲得國際認可，不僅歷年來陸續獲得國際大獎之肯定，亦獲得國際生醫大廠之矚目，於108年入選成為全球知名化工製藥公司-德國默克集團(Merck Group)之創新加速器夥伴。