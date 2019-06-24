智晶股東會通過 配發1.5元現金股利

2019-06-24 14:43 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李珣瑛 ╱即時報導



PMOLED廠智晶（5245）今（24）日舉行股東常會，順利通過各項議案，配發1.5元現金股利。智晶董事長王鴻鈞表示，確立今年首季營運谷底已過，新產品可望下半年陸續上市，迎接下季傳統旺季到來。

智晶今天股價上漲0.85元，收38.9元。