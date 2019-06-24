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智晶股東會通過 配發1.5元現金股利

2019-06-24 14:43經濟日報 記者李珣瑛╱即時報導

PMOLED廠智晶（5245）今（24）日舉行股東常會，順利通過各項議案，配發1.5元現金股利。智晶董事長王鴻鈞表示，確立今年首季營運谷底已過，新產品可望下半年陸續上市，迎接下季傳統旺季到來。

智晶今天股價上漲0.85元，收38.9元。

智晶今年前五個月累計合併營收5.79億元，年減20.4%。今年首季因認列庫存備抵2,100萬元，致第一季稅後純損916.5萬元，每股純損0.2元。

智晶董事長王鴻鈞（中）、總經理李湘耘（左）及副總經理林國輝。記者李珣瑛／攝影
智晶董事長王鴻鈞（中）、總經理李湘耘（左）及副總經理林國輝。記者李珣瑛／攝影
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