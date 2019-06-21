這家牛排館爆經營權之爭 8月8日股東會拚勝負

2019-06-21 18:17 經濟日報 記者 經濟日報 記者 韓化宇 ╱即時報導



以平價牛排起家的上櫃餐飲集團天蔥爆發經營權之爭，公司派透過獨立董事於8月8日召集股東臨時會，將全面改選董事會，力拼董事席次過半，徹底掌控主導權。

據了解，公司派為創辦人盧氏五兄弟中的老五盧俊賢，市場派則為手上握有多塊台北市區精華土地的華威機構董事長方財源。天蔥八席董事中，公司派、市場派各占四席，維持兩派共治局面。

知情人士表示，由於公司派並未掌握過半席次，決策出不了董事會大門，導致公司營運一直原地踏步，雙方歧見越來越深，盧氏兄弟才決定發動全面改選，與方財源拼股權實力，分道揚鑣；公司派甚至找上委託書通路商徵求委託書，加強經營權大戰的籌碼。

檢視天蔥董事會，公司派成員有為董事長盧俊賢、自然人董事陳素綾，以及獨董洪碧蓮及吳佳蓉；市場派陣營共四席，分別是負責人為方財源的「方元投資」、自然人董事陳俐彣，以及獨董鄭秀惠與游慈卿。

從大股東持股情況來看，盧氏兄弟掌握的股權超過20%，方財源僅5%左右，雙方實力有段落差。8月8日董事會改選，公司派料將從市場派手中拿回幾席董事，掌握過半席位，經營權不會生變，還會更加鞏固。

天蔥發言人林恩加21日表示，全面改選董事會目的，是希望讓董事會能暢順運作。

2007年創立的天蔥，最知名品牌就是連鎖牛排館Mr. Onion，走平價路線，客單價約五、六百元，鼎盛時期店數超過30家。但隨國人飲食習慣轉向高檔牛排，天蔥近年營運欠佳，去年營收僅3.28億元，年減44.21%，稅後虧損0.73億元，每股虧4.34元。

為尋求轉型，天蔥去年底成立港點品牌「點8號」，原本計劃大舉展店，衝高營收，力拼由虧轉盈，但今年過了一半，卻原地踏步。

就在營運陷入掙扎之際，天蔥20日晚間突然公告，獨董吳佳蓉依公司法及證交法規定，將於8月8日召集股東臨時會，全面改選董事會。雖然市場派的兩名獨董鄭秀惠及游慈卿表達反對之意，但依規定獨董有召集股東會之權利，股東臨時會依舊將於8月8日舉行。