謝晨彥：動量因子選股的運用，上櫃優於上市

2019-06-21 09:34 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



▇財金博士 謝晨彦

聯晚推出選股新顯學專欄，開始介紹因子選股以來，廣受歡迎，非常感謝。讀者提問，因子選股跟直接投資指數或投資指數ETF有何不同？因子選股清單裡的股票，是選某幾檔出來買進，還是全部買？看到專欄的資料後，是直接買進還是要再等買進的時機？

首先要了解指數怎麼來，加權指數是所有上市公司的股票933支所組成，櫃買指數是所有上櫃公司的股票773支所組成。買進加權指數等於同時買進933支股票；買進櫃買指數等同買進773支股票。加權指數跟櫃買指數都採用加權制，也就是市值越大的股票對指數的影響力越大，加權指數前50檔成分股的權重加起來就將近70%，表示台股的漲跌有七成受到這50支股票的影響，所以，乾脆直接投資台灣50。對櫃買市場有興趣的投資人就直接投資富櫃50，這就是為何這幾年指數ETF開始流行起來的原因。

因子選股竄起就是為了打敗指數，這一個多月來，持續的追蹤，就是希望能夠讓大家了解這幾檔因子ETF，是否真的能夠打敗指數或是台灣50、富櫃50。至於如何買進，讀者們千萬不要再從名單中挑選喜歡的個股買進。必須要10支都買，各買10%。何時買？隨時都可以買，買了以後就持續持有，接著追蹤本專欄，看看有沒有調整ETF當中的成分股，有換再跟著調整即可。基本上，FACTOR ETF一季才會調整一次成分股，MM ETF一個月調整一次。

從開始統計因子ETF到6/20為止，FACTOR ETF BIG 與加權指數相較的超額報酬為+2.15%，與台灣50指數相較的超額報酬為+2.52%；FACTOR ETF SMALL 與櫃買指數相較的超額報酬為+1.95%，與富櫃50指數相較的超額報酬為+2.36%。可見提出的因子選股法，在加權或櫃買所組合成的ETF都能夠有效地提供更好的報酬。

上周再提出另一個動量因子，台灣50當中篩選出，台灣高鐵、和泰車、彰銀、上海商銀、亞泥、群光、微星、聯發科、臺企銀、佳格。以上十檔組合成的ETF，定名為MM ETF BIG。富櫃50當中篩選出，鈊象、雙鴻、美時、宏捷科、金居、中美晶、伍豐、橘子、精華、胡連。以上十檔組合成的ETF，定名為MM ETF SMALL。讀者如果有興趣，不是擇一買進，而是要平均分配資金全買。