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股東會／立端配2.8元股利 目標今年營收仍雙位數成長

2019-06-19 14:39聯合晚報 記者葉子菁／台北報導

工業網安廠立端（6245）今（19）日召開股東常會，通過2018年財報及盈餘分派案，決議擬配發每股現金股利2元、股票股利0.8元，合計派利2.8元。展望今年，立端目標仍維持營收雙位數成長。

立端這次股東會進行董事改選，新任五席董事為現任董事長暨總經理周逸文、九康投資公司法人董事陳睿緒、執行特助楊震威、資深副總周旭龍，台達電資通訊基礎設施事業群資深副總裁鄭安。二席獨董為蔡行濤、呂鴻德，二席監察人為溫鳳嬌、李中旺。

立端今年第一季營收19.37億元，稅後純益1.04億元，年增1.3倍，EPS 0.95元，獲利創下歷來同期新高紀錄。另5月營收6.03億元，年增9.1%，累計前五月合併營收達29.86億元，年增14.5%。

立端董事長周逸文表示，立端以高度整合及高階產品的雙高來區隔市場。為因應網路設備虛擬化、軟體定義的趨勢以及5G時代的來臨，公司提早布局電信市場，包括邊緣運算、企業用戶vCPE、5G Cloud RAN、網路安全的虛擬化服務等，以預應未來變局，在新的市場取得高度成長動能。

立端前幾年開始在電信領域投入資源成果也逐漸顯現，新架構產品SD-WAN預期今年營收比重將提升至二成。

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