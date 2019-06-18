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櫃買中心與安永共同舉辦「推動優質企業上櫃座談會」

2019-06-18 19:45經濟日報 記者王奐敏╱即時報導

櫃買中心為吸引更多優質企業上（興）櫃掛牌及促進台灣資本市場蓬勃發展，與安永聯合會計師事務所共同於6月18日在台中舉辦「推動優質企業上櫃座談會」，本次座談會吸引眾多發行公司負責人或財務主管參加，反應熱烈。

櫃買中心除配合政府新南向政策，持續推動海外優質企業來台掛牌外，為扶植國內中小企業，協助更多優質企業上（興）櫃，已陸續舉辦多場宣導說明會，本次為服務中部地區的發行公司，特與安永聯合會計事務所共同於台中舉辦座談會。

櫃買中心副總林瑛珪表示，台中地區是全台灣精密機械科技及智慧型機械產業的聚集地，以中部科學園區、台中工業區及台中市精密機械科技創新園區等完整串連產業鏈，希望未來有更多台中地區優質企業加入櫃買家族。此外，多數發行公司是由設立初期規模不大而逐步成長茁壯，發展過程中難免會有制度不甚完善的地方，為使發行公司及早了解申請上櫃相關審查重點，以為因應與準備，所以特與安永聯合會計師事務所共同舉辦座談會。

安永聯合會計師事務所所長傅文芳指出，櫃買市場擁有高本益比、周轉率佳及透明有效率的審查流程等優勢，能夠幫助公司以較合理的成本籌集所需之營運資金，是一個很好的籌資平台。

櫃買中心於本次座談會中針對申請上櫃相關規定、重要審查項目及應注意事項詳細說明，使發行公司得以即早準備及順利進入資本市場，另外，也特別提醒發行公司，自本年起登錄興櫃時應設置獨立董事，建議發行公司宜及早進行規劃章程修正及獨立董事之遴選作業。

此外，本次座談會特別邀請萬年清環境工程公司進行上櫃經驗分享，最後由安永聯合會計師事務所說明如何透過妥善之財務、內控、公司治理及法規面等規劃，以協助企業達成上櫃目標。

櫃買中心未來將持續為企業營造有利之籌資環境，讓更多具發展潛力之中小企業進入櫃買市場，並提供投資人更多優質投資標的。

櫃買中心副總經理林瑛珪（左四）、上櫃審查部經理李淑暖（左二）及上櫃審查部組長曾文...
櫃買中心副總經理林瑛珪（左四）、上櫃審查部經理李淑暖（左二）及上櫃審查部組長曾文正（右一）、安永聯合會計師事務所所長傅文芳（右二）、安永聯合會計師事務所營運長涂嘉玲（左一）、上櫃公司萬年清環境工程公司董事長何家慶（右三）及總經理張湘棋（左三）於台中舉辦之「推動優質企業上櫃座談會」會場合影留念。櫃買中心／提供
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