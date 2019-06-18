羅麗芬-KY股東會通過配息7元、配股1元

2019-06-18 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 嚴雅芳 ╱即時報導



羅麗芬-KY（6666）於今日召開股東常會，會中通過盈餘分配案，決議每股配發現金股利7元、股票股利1元，每股股利達8元，配發率達七成。羅麗芬-KY董事長羅麗芬表示，今年擬定爆品戰略、大鯨魚戰略、四季行銷等策略，預期達成營運增長目標。

羅麗芬旗下「葛林若」、「聖迪妮爾」、「黛昂絲」三大品牌產品，透過經銷商營運模式行銷全中國大陸。近年受惠於大陸對美容產品檢驗合格的要求，帶動業績成長。

羅麗芬-KY表示，今年度在產品銷售策略上，除了持續提升終端銷售美容院店數與滲透率外，將針對美容院內高端消費者，提供基因定製、私人定製項目，提升整體營收及獲利。此外，第二季起展開以基因科技為基礎的養生品牌、開闢戰略合作店。

羅麗芬-KY表示，產品研發是公司堅強實力的最大後盾，公司從原料來源即嚴格把關，並透過科技方式生產有效的原料，且應用於其所使用的保養品中。公司植物來源原料的製備主要為植物提取和植物發酵，同時研究凍乾粉技術，增加原料穩定性應用於頂級高端產品，可助公司推動高端消費者私人定製項目業務。

羅麗芬-KY也投入全網資訊化建設，公司表示，透過精準分析多年累積的大量數據資料，整合產業上下游數據，透過微信小程式、公眾號會員線上管理，藉此提升消費者黏著度、擴大品牌影響力。