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元太攻電子紙穿戴商機 產品最快年底亮相

2019-06-18 12:23經濟日報 記者蔡銘仁╱即時報導

元太（8069）布局未來，今年除了邁入「彩色電子紙元年」，日前亦宣布投資無廠房（fabless）非玻璃式軟性電子紙顯示器設計及製造商Plastic Logic HK，成為其第二大股東。元太表示，該公司專注有機薄膜電晶體（Organic Thin Film Transistor，OTFT）技術，能打造適用穿戴裝置的軟性電子紙顯示器。

Plastic Logic HK是由Rusnano公司所創立，該公司投資並投入OTFT電子紙技術發展市場10餘年，主要提供OTFT電子紙顯示器商業量產業務。元太認為，OTFT技術為穿戴裝置提供輕薄羽量與堅固耐用的背板解決方案，看好彩色電子紙結合OTFT技術，將成為適用穿戴裝置的顯示解決方案，預計將吸引更多穿戴裝置製造商投入。

元太總經理李政昊表示，OTFT是有機面板，具有耐撞性佳、製造溫度低等特性，尤其製造溫度100度以下，相較一般TFT-LCD面板需200到300度，可以用更特別、便宜的材料。他表示，耐撞要做到穿戴式，加上元太現在有彩色電子紙，是下一波要布局的重點之一，現在OTFT基本技術已大致完成，產品最快今年底亮相。

李政昊指出，此次雙方合作有兩大意義，一個是為打進俄羅斯市場，一個為技術；Plastic Logic HK的第一大股東Rusnano能協助元太開啟俄羅斯市場，元太看好俄羅斯的教育跟穿戴裝置市場，商機可期。

元太總經理李政昊在股東會現場秀公司彩色電子紙產品。記者蔡銘仁／攝影
元太總經理李政昊在股東會現場秀公司彩色電子紙產品。記者蔡銘仁／攝影
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